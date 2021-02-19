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Верблюды в шоке: видео снегопада в Саудовской Аравии стало вирусным в сети

11:13 19 февраля 2021
Верблюды в снегу

В городе Табук на северо-западе Саудовской Аравии и его окрестностях 18 февраля прошел сильный снегопад. При этом температура в этом районе опустилась до двух градусов тепла.

Как пишет издание Khaleej Times, местные жители и туристы имели возможность полюбоваться необычными видами.

Видео метели, засыпающей снегом верблюдов, стало вирусным в сети.

«Верблюды в шоке», «В этом есть нечто сюрреалистическое» — писали пользователи в комментариях.

Снег в эти дни выпал также в других странах Ближнего Востока — в Сирии, Ливане, Ливии, Иордании и Израиле, включая регионы, где подобных осадков не наблюдалось уже много лет.

В январе, как писали «ФАКТЫ», сразу две пустыни неожиданно засыпало снегом — Сахару близ алжирского города Айн-Сефра, а также в саудовской провинции Асир. В соцсетях в связи с этим появились слухи о приближении конца света.

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