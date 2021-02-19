Экзорцист признал прославившегося в соцсетях кота демоном и призвал его хозяйку молиться

Кот по имени Пиксель, проживающий у жительницы американского штата Висконсин Элисон Калхаген, прославился в соцсетях своей необычной внешностью. Двухлетний Пиксель породы корниш-рекс, у которого более 12 тысяч поклонников, выглядит, как выходец из ада, но на самом деле он очень милое и ласковое животное. Хозяйка в нем души не чает, хотя люди постоянно пишут ей, что выглядит Пиксель жутковато.

Как пишет издание The Sun, с Элисон через Facebook связался экзорцист, который заявил, что Пиксель одержим демоном. И посоветовал ей держать его в клетке и «молиться снова и снова». По словам изгоняющего демонов профессионала, злой дух использует ее кота, как куклу. И, хотя еще не может управлять телом, управляет его мордой.

«Люди все время говорят, что он «кот-демон», что он «одержим» и что его «контролирует дьявол. Это своего рода повторяющаяся тема», — объяснила Элисон. Женщина также говорит, что ее любимца подозревали также в инопланетном происхождении, а также сравнивали с летучей мышью, крысой, кенгуру, оборотнем и персонажами Тима Бертона.

Недавно американка опубликовала портрет родного брата Пикселя — белого кота с ангельскими голубыми глазами. «Когда все думают, что твой брат демон, а между тем это ты сжевал телефонный провод», — подписала она фото.

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Фото Facebook

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