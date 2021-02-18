Свита Путина обустроилась рядом с его дворцом под Геленджиком: кто среди избранных

Возле «путинского дворца», который воздвигнут под Геленджиком, появились роскошные усадьбы людей из ближайшего окружения президента РФ. Об этом сообщают «Открытые медиа».

Корреспонденты издания объехали окрестности и при помощи выписок из Росреестра, а также описаний очевидцев составили своеобразный путеводитель по «Путинской ривьере».

Роттенберг

Старый друг президента, миллиардер и глава Федерации хоккея Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром резиденции на мысе Идокопас. Это 7 244 га земли, из которых 6 990 га в 2020 году арендовано на 49 лет у погранслужбы ФСБ, и 49 000 кв. м разных строений, в том числе многоуровневый подземный комплекс с выходом к морю, собственный храм и вертолетная площадка. Сейчас здание перестраивается.

Фото: openbereg.ru

В 2020 году посреди лесных угодий, по данным Росреестра, выделено 119 га для размещения охотничьей базы.

Тимченко и Колбин

Усадьба «Дивноморское» принадлежит миллиардеру, члену совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадию Тимченко и Владимиру Колбину, сыну покойного инвестора Петра Колбина. Оба бизнесмена входят в окружение Путина. Некоммерческое партнерство «Развитие аграрных инициатив», которое связано с ними, владеет усадьбой через фирмы «Лазурная ягода» и «Апекс-Юг».

За забором — 323 га, на берегу расположен спа-комплекс площадью 3 200 кв. м. Здесь находятся также дегустационный дом (2 390 кв. м) и винзавод (8 000 кв. м хозяйственных построек).

Фото: «Открытые медиа»

При обустройстве усадьбы была вырублена роща охраняемой пицундской сосны. В этой усадьбе обнаружены вертолетная площадка и аквадискотека — комплекс фонтанов со светомузыкальным сопровождением. Кроме того, здесь должен появиться настоящий аквапарк!

Фото: ФБК

Структуры Тимченко и Колбина владеют также винодельческим подворьем «Старый Прованс» в селе Криницы, как утверждается в расследовании Навального, для этого комплекса закупались вазы, люстры и туалетный ершик за 700 евро.

Ковальчук

У миллиардера, друга Путина и основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука есть знаменитый дом с газоном на крыше. Прилегающие поля общей площадью 70,4 га — тоже в собственности его структур.

Фото: «Открытые медиа»

Главный дом состоит из трех надземных этажей и одного подземного, на крыше — бассейн, а со стороны моря — панорамные стеклянные стены. Площадь здания — 6 752 кв. м, чуть подальше расположено второе строение площадью 2 371 кв. м. По оценкам, основанным на минимальной цене, земля в этом районе стоит больше 11 млрд рублей, а здания — 1,5 млрд.

Патриарх Кирилл

Участок лесного фонда в 14,4 га, предоставлен в аренду Московской патриархии РПЦ. Здесь воздвигли дворец причудливой архитектуры, который в синодальном отделе РПЦ называют «культово-духовным центром», а среди местных жителей он известен как «дача патриарха». Во время визитов Кирилла прибрежные рестораны заставляли выключать музыку, в море не выпускали рыбацкие лодки. Местные жители отправили обращение к патриарху с просьбой учесть их интересы, но он им не ответил.

Виноградники «дачи патриарха» оцениваются минимум в 140 млн рублей, а винодельня и резиденция со всеми постройками — это еще около 22 млрд руб.

Дерипаска

Участок в 16,5 га в Красной щели в 2020 году взяло в аренду на 49 лет ООО «Перспектива», бенефициары которого — двоюродный брат Дерипаски Павел Езубов и мать миллиардера Валентина Дерипаска. Площадь земельных участков составляет около 18 800 кв. м. Рыночная стоимость расположенных на них двух турбаз семьи Дерипаски может составлять около 7 млрд рублей, а оценить охотничьи угодья не взялся ни один эксперт.

Шишкарев

Экс-депутат Госдумы, совладелец «Трансконтейнера» Сергей Шишкарев владеет оставшейся с советских времен базой отдыха «Парус» в Прасковеевке — он называет ее одним из самых любимых мест на Земле.

Оценить актив Шишкарева более-менее точно невозможно, потому что ничего не известно о постройках на его территории. Но земельный участок стоит около 1,2 млрд рублей.

Ткачев

Семья экс-губернатора и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева владеет комплексом из коттеджей и бани, а также винодельней «Шато де Талю» — здесь 101 га виноградников и недавно достроенное здание дегустационного комплекса со стилизацией под французский замок. Управляет винодельней фирма, которая на 99% принадлежит Ольге Ткачевой, супруге бывшего топ-чиновника.

Стоимость турбазы в Прасковеевке и винодельческого хозяйства семьи Ткачева должна быть не менее 1,3 млрд рублей.

Закарьянов

Еще один обладатель элитной недвижимости — Болат Закарьянов, который руководит кремлевским общепитом. Его охотничьи угодья имеют площадь 16 326 га. Арендатор — ООО «Восток Запад», гендиректор этой компании — Тимур Закарьянов, сын Болата Закарьянова.

Журналисты выяснили, что и в Геленджике немало элитных домов, принадлежащих членам известных в РФ семей: зампредседателя правительства РФ Игоря Сечина, министра промышленности Дениса Мантурова, бывшего тестя Путина Николая Шамалова,

Напомним, двоюродный племянник президента РФ считает нормальным, что у Путина есть свой дворец.

Фото: «Открытые медиа»

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