Для «дворца Путина» ищут «русских людей» — строителей
Для работы на объекте, являющемся частью «дворца Путина» из фильма-расследования оппозиционера Алексея Навального, ищут не просто строителей, а «русских людей без судимости».
Об этом сообщают «Открытые медиа», корреспондент которых пообщался с местным прорабом под видом соискателя. «Нужны именно русские люди, без судимости. Никаких мусульманских имен. Проверкой занимается ФСБ», — заявил журналисту собеседник.
Отмечается, что вскоре на территории винодельческого комплекса «Усадьба Дивноморское» появится аквапарк — в дополнение к спа-комплексу и аквадискотеке (комплексу фонтанов со светомузыкальным сопровождением). Так что сейчас для работы на закрытом объекте ищут людей.
При этом прораб рассказал корреспонденту, что можно работать без договора и получать больше, чем при официальном трудоустройстве.
Ранее сообщалось о ремонтных работах во «дворце Путина» — строители рассказывали, что здание «ободрали до бетона» из-за плесени.
Фото резиденции под Геленджиком с сайта Алексея Навального.83
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