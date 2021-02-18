Для работы на объекте, являющемся частью «дворца Путина» из фильма-расследования оппозиционера Алексея Навального, ищут не просто строителей, а «русских людей без судимости».

Об этом сообщают «Открытые медиа», корреспондент которых пообщался с местным прорабом под видом соискателя. «Нужны именно русские люди, без судимости. Никаких мусульманских имен. Проверкой занимается ФСБ», — заявил журналисту собеседник.

Отмечается, что вскоре на территории винодельческого комплекса «Усадьба Дивноморское» появится аквапарк — в дополнение к спа-комплексу и аквадискотеке (комплексу фонтанов со светомузыкальным сопровождением). Так что сейчас для работы на закрытом объекте ищут людей.

При этом прораб рассказал корреспонденту, что можно работать без договора и получать больше, чем при официальном трудоустройстве.

Ранее сообщалось о ремонтных работах во «дворце Путина» — строители рассказывали, что здание «ободрали до бетона» из-за плесени.

Фото резиденции под Геленджиком с сайта Алексея Навального.

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