Мать сбежала с молодым бойфрендом дочери, пока та была в больнице после вторых родов

Жительница британского графства Глостершир Джесс Олдридж три года счастливо прожила в гражданском браке со своим бойфрендом Райаном Шелтоном. Как пишет газета The Sun, 24-летняя Джесс, у которой уже имелась двухлетняя дочь Джорджиана, забеременела во второй раз и решила пригласить свою мать Джорджину, сотрудницу дома престарелых, и ее мужа Эрика пожить вместе с ее семьей на период карантина, рассчитывая, что бабушка поможет ей с детьми.

Вскоре Джесс подметила, что 44-летняя Джорджина и 29-летний Райан чересчур сблизились и флиртуют друг с другом. Она заподозрила неладное, но отказывалась в это верить. Да и мать с бойфрендом отрицали, что их связывают какие-либо другие чувства, кроме как симпатия, возникшая между тещей и зятем.

28 января Олдридж родила сына. А, когда она вернулась домой из роддома спустя два дня, то обнаружила, что ее мать (на данный момент бабушка шестерых внуков) и Шелтон вместе сбежали и въехали в новый дом. Райан бросил Джесс, о чем сообщил ей в текстовом сообщении. А Джорджина — Эрика, с которым прожила 12 лет.

Когда потрясенная дочь связалась с матерью, та не выразила никакого сожаления, заявив, что люди не могут выбирать, в кого им влюбляться.

Теперь Олдридж чувствует себя вдвойне преданной. «Обычно ожидают, что бабушка полюбит новорожденного, а не в его отца», — говорит она.

Джесс надеялась, что мать будет помогать им с Райаном ухаживать за детьми, а теперь она осталась одна с двумя малышами на руках. И должна сама выплачивать немалые деньги за аренду дома.

Молодая женщина в полном отчаянии. «Как я теперь буду всем объяснять, что у отца детей и их бабушки роман?», — спрашивает она.

Джорджина, Джесс и Райан

Фото соцсети и The Sun

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