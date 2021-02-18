Ройзман допустил возвращение Крыма Украине при президенте Навальном

Российский политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман считает, что на данном этапе человек, идущий на выборы президента РФ с лозунгом о возвращении оккупированного Крыма Украине не имеет никаких шансов, но лет через пять его шансы могут увеличиться, передает «Гордон».

В эфире программы «Бацман» Ройзману задали вопрос о том, вернет ли Алексей Навальный, если станет президентом России, Крым и Донбасс Украине.

«Человек, который идет на выборы с лозунгом „Вернем Крым Украине“, — у него нет никакого шанса сейчас. Допустим, лет через пять, вполне возможно, его шансы увеличатся. Скажу тебе больше. В 2014 году у него бы не было шансов вообще. Сейчас у него просто нет шансов. А лет через пять — неизвестно, как повернется», — ответил Евгений Ройзман и посетовал на то, что людям, как правило, бывает очень сложно выстраивать причинно-следственные связи: «Они не понимают, почему что-то происходит и где был запущен этот механизм».

Что же касается гипотетического президентства Навального, то, по мнению российского политика, лозунг о возврате Крыма не принесет ему победы.

«Ты честно скажешь свое мнение, но тебя никто никуда никогда не выберет. Или наоборот: уйти от этих тем, не отвечать на эти вопросы, постараться выбраться и пытаться выстроить какую-то разумную политику. Но когда Навальному предъявляют какие-то претензии, надо понимать одну простую вещь: это не Навальный Крым забирал, это не Навальный Путина подталкивал к тому, чтобы Крым забирать. И вешать сейчас это на Навального: чужие ошибки, чужие действия — это просто неразумно», — отметил он.

В связи с этим Евгений Ройзман упомянул журналиста Аркадия Бабченко, вынужденного уехать из России и публикующего критические тексты о «российских либералах», и сказал, что не понимает, с кем тот борется.

«Ты борешься с теми, кого здесь затаптывают, кого здесь забивают, кого кидают в тюрьму, на кого вешают сумасшедшие иски и шельмуют. И ты еще, Аркадий Бабченко, оттуда с людьми борешься. Ты определись для себя, ты от кого сбежал-то. Ты сбежал от Путина — ну, борись с Путиным, если тебе охота. Ты зачем борешься с теми, которые пытаются сопротивляться?» — добавил он.

Напомним, что в ответ на требование Европейского суда по правам человека освободить российского оппозиционера Алексея Навального, в России заявили, что не собираются его выполнять.

Фото со странички Алексея Навального в соцсетях.

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