В сеть выложили видео, которое 9-летняя Лиза из Читы (Россия) записала в TikTok незадолго до смерти — она рассказала, что к ним в квартиру ломится пьяный сосед. Через 20 минут он и застрелил ребенка.

Видео, которое девочка записала перед смертью, публикует «360 tv». Школьница рассказывает, что в квартире идет ремонт, и что ее отец вышел в магазин. Сама девочка осталась дома с братьями. Она очень боится соседа, который ломился в дверь…

Сначала с мужчиной, недовольным шумом от ремонта, пообщался хозяин квартиры. Сосед ушел, но позже вернулся с оружием и застрелил девочку через дверь. Школьница подбежала к входной двери, отреагировав на негромки стук — она подумала, что это пришли к ней…





Ребенок умер на руках у отца, который и опубликовал видео на YouTube. Он это сделал из-за того, что некоторые массмедиа пытаются оправдать стрелка. Последнего, кстати, задержали.

Ранее в российском Ижевске 45-летний пьяный мужчина убил 72-летнюю соседку — женщина попросила его не курить в подъезде. Тот несколько раз ударил соседку ножом, оттащил тело в ее квартиру и поджег жилье.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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