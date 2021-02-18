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Десятки людей ранены в ходе протестов, вспыхнувших в Испании после ареста рэпера

8:32 18 февраля 2021
Акция протеста

Не менее 33 человек были ранены и по меньшей мере 15 арестованы в ходе протестов, вспыхнувших в ряде городов Испании после ареста каталонского рэпера Пабло Аселя.

Демонстрации прошли в Барселоне, Жироне, Льейде, Вике, Пальме-де-Мальорке, Валенсии. Кое-где протесты переросли в стычки с полицейскими. Участники акций протеста бросали в стражей порядка камни, бутылки и петарды, поджигали мусорные баки, громили магазины.

В Барселоне, столицы борющейся за независимость Каталонии, протестующие скандировали: «Свободу Пабло Аселю» и «Смерть испанскому режиму».

Как сообщает Би-би-си, испанский суд приговорил Пабло Аселя к девяти месяцам тюремного заключения из-за его постов в соцсетях в период с 2014 по 2016 годы и текста песни, в которых содержались «прославление терроризма», а также оскорбления правящего короля Испании Филиппа VI и его отца — короля Хуана Карлоса, которого Пабло называл «боссом мафии». В июне 2020 года в Испании начали расследование в отношении отца короля в связи с предполагаемым получением взятки в размере 100 миллионов долларов. После этого Хуан Карлос эмигрировал в Абу-Даби.

33-летний Асель, который должен был явиться в тюрьму, забаррикадировался в Университете Льейды вместе со своими сторонниками-студентами. Однако через сутки полиция все же взяла здание штурмом и арестовала Аселя.

За рэпера заступились более 200 испанских деятелей искусства, в том числе знаменитый режиссер Педро Альмодовар и кинозвезда Хавьер Бардем.

Власти в Мадриде заявили о намерении изменить законодательство, с тем, чтобы в делах, где не совершалось противоправных деяний с применением насилия, нельзя было выносить приговоры с реальным сроком заключения. Однако приговор Аселю уже не может быть пересмотрен.

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