Семилетний мальчик погиб под завалами снежной хижины, которую он построил с отцом

В швейцарском городке Тарасп в кантоне Граубюнден семилетний мальчик погиб при обрушении снежной хижины-иглу, которую они несколько дней строили на улице вместе с папой.

Как сообщает издание 20min, отец ребенка также находился внутри куполообразной постройки в стиле эскимосов, диаметр которой составлял около четырех метров. Он сумел выбраться из-под завалов самостоятельно. Спустя 15 минут вместе с пришедшими на выручку прохожими он раскопал снег и достал сына. Отчаявшийся мужчина безуспешно пытался сделать ребенку искусственное дыхание. Мальчика по воздуху срочно доставили в больницу города Кур, но он скончался от полученных травм. Ведется следствие.





Фото 20min

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