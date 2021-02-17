27.79 / 28.02 33.40 / 33.81
Киев: -8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Семилетний мальчик погиб под завалами снежной хижины, которую он построил с отцом

19:35 17 февраля 2021
Иглу на улице

В швейцарском городке Тарасп в кантоне Граубюнден семилетний мальчик погиб при обрушении снежной хижины-иглу, которую они несколько дней строили на улице вместе с папой.

Как сообщает издание 20min, отец ребенка также находился внутри куполообразной постройки в стиле эскимосов, диаметр которой составлял около четырех метров. Он сумел выбраться из-под завалов самостоятельно. Спустя 15 минут вместе с пришедшими на выручку прохожими он раскопал снег и достал сына. Отчаявшийся мужчина безуспешно пытался сделать ребенку искусственное дыхание. Мальчика по воздуху срочно доставили в больницу города Кур, но он скончался от полученных травм. Ведется следствие.


Фото 20min

167

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник раскрыл правду о жене и семейной жизни

Дарья Зотеева

«Остановить эту мерзость невозможно»: сыну Макаревича стало грустно от поступка Инстасамки

Алина Гросу и Роман Полянский

«Развелся давно»: Роман Полянский раскрыл правду о романе с Алиной Гросу

Маша Полякова

«О какой Европе можно говорить?»: дочь Поляковой обиделась на украинцев из-за своей национальности

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер