ЕСПЧ потребовал «немедленно» освободить Навального, но получил жесткий ответ от России

Европейский суд по правам человека потребовал освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которого в РФ осудили к заключению в колонии. Об этом сообщает сайт Навального.

«Палата из семи судей Суда решила в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства дать указание России в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда освободить заявителя», — говорится в заявлении.

Ольга Михайлова, адвокат Навального, сказала, что такое решение «ЕСПЧ принял впервые, и российские власти должны его исполнить».

«Россия, в соответствии с положениями своей конституции, не будет выполнять требование ЕСПЧ немедленно освободить Алексея Навального», — заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой во время прямого эфира в Instagram.

По его словам, «политизированные трактовки международных органов, таких как ЕСПЧ, в отношении страны» в случае их противоречия основному закону исполняться не будут.

А глава Минюста России заявил, что требование ЕСПЧ об освобождении Навального неисполнимо, так как по законодательству РФ «для этого нет правовых оснований».

Напомним, находящийся в заключении Навальный провел неожиданную параллель с тюрьмой.

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