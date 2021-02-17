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«Пожалуй, заточу ложку о стену»: Навальный сравнил тюрьму с космическим путешествием

13:23 17 февраля 2021
Алексей Навальный в суде

Российский оппозиционер Алексей Навальный, задержание которого привело к многотысячным акциям протеста в России, сравнил свое заключение в камере СИЗО с космическим полетом, допустив, что ему придется столкнуться с агрессивными инопланетянами-ксеноморфами. Фантастические аналогии политик провел в Instagram.

«Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии», — написал он, подробно описав свою камеру-«каюту» и порядки в тюрьме. Так, дверь в «каюте» открывается только из командного центра, а когда внутрь заходят люди в униформе, они говорят только несколько шаблонных фраз. Кроме того, совершенно как в кино о космосе, с ним общается командный центр корабля.

«То есть буквально голос из стену через интерком говорит: три-ноль-два, готовьтесь к санитарной обработке. А я отвечаю: ага, окей, через 10 минут. Чай только допью», — пошутил Алексей, назвав себя фанатом книг и фильмов о космосе и отметив, что не мог отказаться от такого «полета».

«Одно только есть большое различие с фильмами о космосе. У меня совсем нет оружия. А если на корабль нападут ксеноморфы? Сомневаюсь, что от них можно отбиться чайником. Пожалуй, заточу ложку о стену», — многозначительно сообщил Навальный, намекая на возможное покушение на его жизнь в застенках.

Напомним, суд Москвы 2 февраля заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный срок лишения свободы из-за так называемых нарушений условий отбывания наказания. До вступления решения в силу он останется в СИЗО. К тому же в настоящее время Навальный является подсудимым по «делу о клевете» в адрес ветерана Второй мировой войны. С последним словом на этом процессе он выступит 20 февраля.

Фото thebell. io/

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