Путин прокомментировал запрет «телеканалов Медведчука»

Президент России Владимир Путин прокомментировал закрытие трех украинских телеканалов, которые называют телеканалами его кума Виктора Медведчука.

«Посмотрите, в Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все, одним росчерком пера. И все молчат. А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», — цитирует хозяина кремля «РБК».

При этом президент страны-агрессора, где подавляется всякое инакомыслие, заявил о «двойных стандартах» в вопросе свободы слова за рубежом, приведя в качестве примера санкции в отношении трех украинских каналов.

Напомним, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил об «опосредованном финансировании» трех телеканалов, лишенных лицензии указом президента Украины, со стороны России. По его словам, это происходило «как минимум, на этапе их приобретения».

Фото Владимира Путина с сайта Кремля.

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