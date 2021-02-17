Женщины могут, мужчины — нет: интернет-челлендж на равновесие стал вирусным

В сети стал вирусным челлендж, который запустили звезды TikTok Джейсон и Рэйчел под девизом «женщины могут, мужчины — нет». Предлагается провести тест на равновесие. При этом надо встать на колени, облокотившись об пол и подперев руками подбородок, а потом по очереди отвести руки за спину, пытаясь сохранить то же положение тела.

У Рэйчел это получилось превосходно. А вот Джейсон рухнул на пол, сильно ударившись головой. Клип, озаглавленный: «Очевидно, у мужчин другие центры тяжести», набрал уже более 1,8 миллионов просмотров. Пройти тест пытались многие — но примерно с тем же результатом.

@remus.bujor ##stitch with @jason.rachel why MEN cant do this?? anyone can explain?!

был популярен «челлендж со стулом» — женщины могут повторить его с легкостью, а мужчины — не в состоянии.





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