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Мир

Женщины могут, мужчины — нет: интернет-челлендж на равновесие стал вирусным

9:53 17 февраля 2021
Джейсон и Рэйчел

В сети стал вирусным челлендж, который запустили звезды TikTok Джейсон и Рэйчел под девизом «женщины могут, мужчины — нет». Предлагается провести тест на равновесие. При этом надо встать на колени, облокотившись об пол и подперев руками подбородок, а потом по очереди отвести руки за спину, пытаясь сохранить то же положение тела.

У Рэйчел это получилось превосходно. А вот Джейсон рухнул на пол, сильно ударившись головой. Клип, озаглавленный: «Очевидно, у мужчин другие центры тяжести», набрал уже более 1,8 миллионов просмотров. Пройти тест пытались многие — но примерно с тем же результатом.

 

@remus.bujor

##stitch with @jason.rachel why MEN cant do this?? anyone can explain?!

был популярен «челлендж со стулом» — женщины могут повторить его с легкостью, а мужчины — не в состоянии.


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