Предполагаемая дочь Путина дала интервью своему разоблачителю

Предполагаемая дочь Владимира Путина Елизавета Кривоногих (в сети Луиза Розова) пообщалась с «рассекретившим» ее журналистом Андреем Захаровым, но так и не ответила на вопрос, является ли она дочкой российского президента.

Как передают «Открытые медиа», в ответ на вопрос об отцовстве Путина, который ей задали в Clubhouse, она промолчала, а ее подруги сказали: «Мы договорились, что на самый главный вопрос не отвечаем».

Журналист поинтересовался, не сильно ли его расследование «травмировало девушку». Та ответила, что нет, и что в ее жизни был «затор и стагнация». Так что она благодарна журналисту — люди узнали о ней и ее аккаунте в соцсетях, а она сама «никогда не пыталась популяризировать себя».

«Я абсолютно никак не отношусь к политике, я делаю то, что мне нравится. Вы думали, что я удалю свой аккаунт? Да черта с два вам! Я живу своей жизнью, я занимаюсь модой. Это не то, чтобы мое центральное увлечение, но мне нравится, и я не буду из-за вашего расследования прекращать все, что я раньше делала, все, как я раньше жила, с кем я раньше общалась. Я просто люблю визуал и буду любить его всегда, буду продолжать это делать», — сказала Елизавета.

Она также рассказала, что учится в питерском государственном университете промышленных технологий и дизайна на факультете менеджмента в сфере арт и культуры.

Журналист отметил, что и девушке, и ее друзьям нравится «открытая миру Россия», и спросил, чувствует ли она, что РФ сейчас «идет совсем в другую сторону, в сторону закрытости», и хочет ли она учиться или работать за рубежом.

Розова сказала, что уезжать не хочет, но ее «привлекает мысль» о возможности посетить Нью-Йорк, Париж или Милан. «Но я, конечно, останусь в своей стране, в своем родном городе. Ну, может, в Москву уеду, Москва мне тоже очень нравится», — заявила она, однако прямо не ответила на вопрос о том, нравится ли ей путь, по которому идет Россия.

«Ни на один вопрос нельзя ответить однозначно… Вы правы, что я живу в своем арт-мире, это правда, я живу в своем пузыре. Я не смотрю телек, иногда слежу за новостями в Telegram-каналах, но тоже не особо. Я смотрю модные показы, я покупаю журнал Vouge, я люблю пойти в соседний ресторан и съесть вкусную пасту, обсудить с друзьями последние сплетни и расследования… Люди приходят на мой аккаунт и пишут, вот мол, бренды выставляет, коробки именные. Но нет ничего в этом с моей стороны. Я не кичусь, это не позерство. Мне просто нравится такой визуал», — сказала она

На этих словах журналиста удалили из «комнаты», где шло общение. Луиза пообщалась с подругами, упомянув о наказании за клевету, не уточняя, кто и как именно ее оклеветал. Вскользь была упомянута «приписанная ее семье недвижимость и яхта».

Одна из участниц беседы спросила Луизу, как ей фраза «если бы хотели убить, убили». По этому поводу Розова сказала: «Знаете, есть такая штука… Не знаю, правильно ли я сейчас скажу… Называется „золотой миллиард“. Это общество таких богачей, которые как раз устроили всю эту канитель с коронавирусом… Получается, что они убивают людей. Почему, если они могут это делать, то правительство не может — в разумных целях? Не скажу, что я за, но такое есть, и мы в этом живем».

Ранее британское издание «заподозрило» Елизавету Кривоногих в близкой дружбе с племянником российского нефтяного магната — 20-летним Робертом Скигиным, сейчас живущим в Лондоне. Самого Дмитрия Скигина, умершего во Франции в 2003 году, называют не только магнатом, близким к Путину, но упоминают о его связях с одной из самых влиятельных организованных преступных группировок в 90-х годах прошлого века. Дмитрий Скигин уехал из России и хотел обосноваться в Монако, но был выслан оттуда из-за подозрений в отмывании денег.

Фото со странички Луизы Розовой в соцсетях.

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