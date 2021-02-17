«Разочарован»: отец Меган Маркл высказался о решении суда и о внуках

Отец Меган Маркл, с которым она перестала общаться после своей свадьбы с британским принцем Гарри, высказался по поводу объявления о второй беременности дочери и решения суда по ее делу против СМИ.

В беседе с журналистами программы Inside Edition американского канала CBS 76-летний Томас Маркл заявил: «Я желаю Меган и Гарри удачных и здоровых родов и надеюсь, что однажды увижу своих внуков. Они все — королевские внуки».

О том, что Меган ждет второго ребенка Томас узнал из средств массовой информации — так же, как в 2018 году узнал и о ее первой беременности. Они ни разу не видел, даже на экране телефона или компьютера, первенца Меган Арчи, которому 6 мая исполнится уже два года.

Мистер Маркл также заявил, что разочарован решением Высокого суда Лондона, который принял сторону герцогини Сассекской, подавшей иск против британской газеты Daily Mail и ее издателя Associated Newspapers. Меган Маркл обвиняла их в нарушении конфиденциальности и авторских прав из-за публикации личного письма, адресованному Томасу Марклу. Судья постановил, что право герцогини на приватность было нарушено, и вынес решение в упрощенном порядке — без полного судебного разбирательства. Томас был готов свидетельствовать в суде против дочери и уже даже дал письменные показания.

«Я не знаю, как можно судить, не получив показаний свидетелей. Свидетелей, которые хотят говорить. Я не единственный, кто хочет говорить… Именно я обратился в газету с этой информацией и с этим письмом. Не они обратились ко мне, а я к ним. И я передал им часть этого письма, чтобы защитить себя после того, как вышло интервью в журнале People. Поэтому я не знаю, как вы можете судить, пока не поговорите с этими людьми и со мной», — сказал американец.

В феврале 2019 года группа подруг Меган на анонимных условиях дала интервью People, в котором представила герцогиню Сассекскую замечательным человеком и любящей дочерью, отправившей отцу письмо, где выражала заботу о нем и призывала к примирению. Томас называет это ложью. По его словам, в письме Меган безжалостно отчитывала его. И это послание фактически означало конец их отношений. Именно поэтому, чтобы донести до публики правду, он решил обнародовать отрывки из письма Меган.

Томас Маркл в данное время планирует выпустить документальный фильм о своей жизни, рассказав в нем и о звездной дочери.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Вся жизнь — Голливуд: фото беременной Меган Маркл копирует сцену из фильма с участием Джулии Робертс.



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