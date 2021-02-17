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Жена Ким Чен Ына впервые за 13 месяцев появилась на публике

8:47 17 февраля 2021
Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу

Жена руководителя КНДР Ким Чен Ына впервые почти за 13 месяцев появилась на публике. Ли Соль Чжу вместе с супругом посетила концерт, который состоялся в театре Пхеньяна. Мероприятие было приурочено ко дню рождения покойного отца северокорейского правителя — Ким Чен Ира. 16 февраля ему могло бы исполниться 80 лет.

Фотографии улыбающейся пары опубликовали государственные СМИ.

Предыдущий раз Ли Соль Чжу видели на людях 21 января 2020 года — на праздничном концерте по случаю лунного Нового года.

Длительное отсутствие Ли Соль Чжу в медийном пространстве породило массу слухов — вплоть до того, что северокорейский диктатор мог тайно казнить супругу. Поговаривали также о новой беременности и проблемах со здоровьем. Разведка Южной Кореи полагает, что жена Ким Чен Ына старалась держаться в тени, опасаясь коронавируса. Она проводила время с тремя своими детьми.

В октябре прошлого года Ким Чен Ына заметили в обществе его бывшей возлюбленной — певицы Хен Сон Воль. Ее видели рядом с ним на военном параде. В 2013 году западные СМИ сообщали о казни Хен Сон Воль. Однако, как оказалось, она не только осталась жива, но еще и вошла в Центральный комитет Трудовой партии Кореи в 2017 году.

Хен Сон Воль

Ранее «ФАКТЫ» писали — Покрыто тайной: что известно о жене и детях Ким Чен Ына.

Фото kcna

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