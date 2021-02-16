Дочь правителя Дубая принцесса Латифа рассказала подробности своего организованного отцом похищения

34-летняя принцесса Латифа, дочь правителя Дубая и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума рассказала подробности своего похищения, организованного ее отцом в 2018 году. Видео, которое принцесса, о судьбе которой долгое время практически ничего не было известно, записала на мобильный телефон, оказалось в распоряжении Би-би-си.

В 2018 году Латифа предприняла неудачную попытку побега из Дубая. Она пыталась покинуть пределы страны на яхте, но судно задержали в Индийском океане по приказу шейха Мохаммеда, и мятежную принцессу вернули на родину.

In 2019, Latifa began to send secret messages to her friends, via a smuggled phone



She described being held, against her will



The UAE has previously said Latifa is «safe in the loving care of her family»#MissingPrincesshttps://t.co/WCWIJKcqLd pic.twitter.com/ngyi4nbnTO — BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 16, 2021

По словам Латифа она пыталась сопротивляться посланным за нею отцом спецназовцам. И даже укусила одного из них. Но те, заявив, что она «никогда больше не увидит солнца», накачали женщину транквилизаторами, в результате чего она потеряла сознание. А очнулась уже в Дубае. Это была уже вторая ее попытка побега. Первую принцесса предприняла в 2002 году.

Латифу, которая называет себя заложницей, удерживают на вилле, превращенной в тюрьму. Все окна забраны здесь решетками. В самом доме постоянно дежурят два полицейских. Еще пятеро охраняют виллу снаружи. Женщина даже не может выйти на улицу и подышать свежим воздухом.

Видео Латифа тайком записывала на переданный ей контрабандой телефон в ванной, потому что только в этом помещении есть дверь, которую она могла запереть и где за нею не ведется слежка. Потом принцесса сумела переслать видео друзьям.

Латифа обвинила отца в том, что он ограничивает ее свободу.

Ранее Мохаммед утверждал, что его дочь находится в безопасности, в окружении «любящей семьи»

Всего у 71-летнего шейха имеется 30 детей от шести жен. В 2000 году Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум похитил также еще одну свою дочь — Шамсу, которая также пыталась бежать из страны, избавившись от отцовский опеки. С тех пор она никогда не появлялась на публике.

А вот шестой жене эмира Дубая, принцессе Хайе, которая приходится единокровной сестрой королю Иордании Абдалле II, удалось сбежать от мужа в Британию. Между шейхом-миллиардером и его женой (с которой он уже заочно развелся) разгорелась судебная битва за опеку над двумя их несовершеннолетними детьми. Высокий суд Лондона принял сторону принцессы, которая рассказала некоторые подробности о дочерях мужа

Хайя рассказала, что сочувствовала падчерицам и неоднократно навещала живущую взаперти Латифу, чем ее муж был недоволен. А потом их отношения и вовсе испортились.

Шейх Мохаммед

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жена правителя Дубая заплатила два миллиона долларов своему любовнику-телохранителю за молчание об их романе.

273

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter