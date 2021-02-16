Навальный выступит с последним словом на суде 20 февраля

Алексей Навальный, над которым проходит суд по «делу о клевете» в адрес ветерана Второй мировой войны, выступит с последним словом 20 февраля.

Как сообщает «Интерфакс», заседание начнется в 14:00. Ранее обвинение потребовало оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей, а защита — оправдать оппозиционера.

Адвокат политика Ольга Михайлова на прениях заявила, что Навальный «не оклеветал потерпевшего, а высказал суждение о людях, принявших участие в ролике, и читающих преамбулу Конституции». Ранее на процессе эксперт со стороны защиты лингвист Анатолий Баранов заявил, что в комментарии политика, в котором обвинение усматривает клевету, нет фактов, которые можно было бы оценить как истинные или ложные, а есть только оценочное суждение.

В этот же день в 10:00 в Мосгорсуде должны рассмотреть жалобу защиты оппозиционера на замену ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

Напомним, что Московский городской суд принял решение, что Алексей Навальный, будучи дважды условно осужденным, нарушал условия испытательного срока: и до госпитализации, и после выписки. Таким образом приговор 2014 года по делу «Ив Роше» (3,5 года условно) заменили на реальный — с учетом года, проведенного под домашним арестом, Навальный должен провести в колонии 2 года и 8 месяцев.

Фото со странички Алексея Навального в соцсетях.

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