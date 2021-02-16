«На него кто-то надавил»: оставшаяся ни с чем вдова Ларри Кинга оспорит его завещание суде

61-летняя Шон Кинг (в девичестве Саутвик), вдова телеведущего и журналиста Ларри Кинга, который скончался 23 января в возрасте 87 лет, намерена оспорить его завещание в суде.

Как стало известно, в 2019 году Ларри от руки написал свою последнюю волю, отменяющую все его предыдущие распоряжения. Согласно завещанию, которое было составлено спустя два месяца после того, как Ларри и Шон подали документы на развод после 22 лет брака, своей седьмой супруге телеведущий не оставил ничего. Все свое состояние он велел разделить между пятерыми его детьми — Ларри-младшим, Энди, Чайей, Чэнсом и Кэнноном. При этом Энди и Чайя умерли в 2020 году. Однако переделать завещание Кинг уже не успел.

Оформить развод пара также не успела. На момент смерти Ларри Шон, мать младших сыновей телезвезды Чэнса и Кэннона, все еще была его женой, а теперь официально считается вдовой. И по закону имеет право на наследство.

Как сообщает издание Page Six, миссис Кинг уверена, что на ее супруга «кто-то надавил», вынудив изменить завещание. Она намерена защищать свои интересы. По словам вдовы, еще в 2015 году они вместе с мужем составили четкий план владения имуществом, который все еще может считаться законным. И ее адвокаты это докажут.

Незадолго до кончины Кинга он наладил отношения с женой — о чем сам рассказывал журналистам. Так что, возможно, они остались бы вместе. В 2010 году пара уже подавала на развод, но затем помирилась и отозвала свои заявления.

С учетом смерти двух наследников юристам предстоит крайне запутанное дело.

Состояние Кинга оценивается примерно в два миллиона долларов. На вопрос журналистов, стоит ли заводиться из-за полагающихся ей 300 тысяч долларов, Шон, бывшая певица, актриса и телеведущая, ответила, что намерена это сделать «из принципа».

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