Гвинея объявила эпидемию лихорадки Эбола

Гвинея признала, что в стране эпидемия лихорадки Эбола, и попросила помощи у Всемирной организации здравоохранения. В западноафриканской стране подтверждены семь случаев заболевания, в том числе три смертельных. Это первая серьезная вспышка инфекции после эпидемии 2014−2016 годов, сообщает Africanews.com.

В Гвинее установили, что все семь заразившихся присутствовали на похоронах медсестры в Гуэке на юго-западе страны. Похороны состоялись 1 февраля, и вскоре после этого у присутствовавших на церемонии начались опасные симптомы: рвота, лихорадка, диарея. Анализы подтвердили, что люди заразились эболавирусом.

После того, как была объявлена эпидемия Эболы, в Гвинее приступили к отслеживанию подозрительных случаев. Тревогу объявили и в соседней Сьерра-Леоне. Больных пока не обнаружили, но объявили повышенный уровень угрозы и пообещали отслеживать все подозрительные случаи. Граница с Гвинеей закрыта, в приграничных районах дежурят группы быстрого реагирования.

В Нигерии также опасаются распространения вспышки болезни, а потому усилят контроль на границах с соседними странами и составят рекомендации для медиков.

Как известно, кроме Гвинеи, в Конго также подтвердились случаи Эболы. 14 февраля стало известно о четвертом заболевшем в северной части страны.

Во Всемирной организации здравоохранения уточнили, что располагают запасом вакцин против Эболы. В наличии семь тысяч доз препарата производства компании Merck.

Геморрагическая лихорадка Эбола — тяжелое и часто смертельное заболевание. Возбудитель передается при прямом контакте с биологическими жидкостями больного человека. Основные симптомы включают лихорадку, рвоту, диарею, внезапные кровотечения из-за повреждения слизистой рта, носа, органов зрения.

ВОЗ рекомендует следующие меры безопасности против Эболы — мыть как можно чаще руки, избегать контактов с жидкостными выделениями инфицированных, при подозрительных симптомах оставаться там, где можно рассчитывать на медицинскую помощь.

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