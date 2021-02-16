Самолет с застрявшими в Занзибаре туристами отправился в Киев

Застрявшие на Занзибаре украинские туристы наконец возвращаются домой. Самолет Занзибар — Киев вылетел в полночь 15 февраля и должен вернуться в Украину в 9.20. Об этом объявила авиакомпания SkyUp.

Рейс должен был доставить домой ориентировочно двести человек. Среди застрявших на Занзибаре оказались невезучая путешественница «Настя из Уханя» и ее друг, глава Госмиграции Максим Соколюк. По словам Анастасии, туристы в аэропорту кричали от радости, когда наконец объявили посадку в самолет.

Проблемы у туристов начались 13 февраля, когда стало понятно, что обратного рейса в Киев не будет по техническим причинам. Туристы жаловались, что их несколько раз возили в аэропорт и отправляли обратно, а потом оплаченный срок пребывания в отеле закончился, и путешественникам пришлось ночевать без комфорта — людей селили везде, где были места.

Позднее авиакомпания объявила, что самолет готов к вылету, но авиационные органы Танзании не дают разрешения на рейс. Согласие было получено лишь 15 февраля после вмешательства Госавиаслужбы Украины.

Фото pixabay.com

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