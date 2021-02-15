Вскоре после покушения на Навального один из его отравителей купил квартиру в Москве, — расследование

Сотрудник ФСБ РФ, замешанный в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, вскоре после проведенной операции купил квартиру в Москве. Источник средств на оплату недвижимости остается загадкой: все члены семьи ФСБшника не работают уже много лет. Это выяснила соратница Навального Любовь Соболь в ходе собственного расследования.

Сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, военный химик из института криминалистики, «прославился» после того, как изложил Навальному по телефону важные подробности операции с отравлением. Юристы Навального решили тщательнее проверить Кудрявцева, после того как его теща подала в суд на Любовь Соболь.

Соболь выяснила, что 17 октября 2020 года Кудрявцев купил квартиру в Москве за 7 млн рублей. «Жена и теща помочь в ее приобретении никак не могли: теща — пенсионер, а жена не работала все последние 16 лет, пока растила сына… То есть наше предположение о том, что квартира куплена на деньги, полученные за попытку убийства Навального, получило новое подтверждение… Так долго пропагандисты пытались отмазать Кудрявцева и тут пришла теща и сдала горе-отравителя с потрохами», — констатируют соратники Навального.

Напомним, Навального отравили 20 августа 2020 года. Оппозиционер как раз летел из Томска в Москву. Покушение сорвалось из-за того, что оппозиционеру вовремя оказали медпомощь.

Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что Навальный был отравлен нервнопаралитическим ядом группы «Новичок». А расследователи группы Bellingcat вышли на след трех сотрудников ФСБ, причастных к отравлению.

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