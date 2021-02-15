Стало известно, что герцогиня Сассекская, официально объявившая о своей второй беременности, согласилась дать откровенное интервью знаменитой американской телеведущей Опре Уинфри, которая в 2018 году была в числе гостей на свадьбе Меган с принцем Гарри.

Опра Уинфри

Полуторачасовая беседа будет транслироваться на телеканале CBS 7 марта — в канун Международного женского дня, который бывшая актриса, будучи феминисткой, ежегодно отмечает.

Как говорится в анонсе CBS, в интервью будут затронуты такие темы, как жизнь 39-летней Меган в качестве члена британской королевской семьи, ее брак, материнство и благотворительная работа, переезд в США и связанные с этим надежды и мечты. Меган также расскажет, каково ей живется в условиях сильного давления со стороны общества и СМИ.

Новость буквально взорвала сеть. «А мы думали, они хотят приватности», «90 минут? Правда? Это та самая Меган, которая покинула Британию потому, что хотела права на частную жизнь? Нарциссистка», «Они уехали, чтобы тихо жить в тени и избегать внимания публики. И прямо прекрасно с этим справляются, я смотрю», «Нам неинтересно, что они делают в США. Мы хотим новости о настоящих членах королевской семьи» — писали в комментариях возмущенные фанаты.

Между тем инсайдеры говорят, что в Букингемском дворце крайне обеспокоены будущим интервью, которое может иметь эффект разорвавшейся бомбы, так как Меган теперь пользуется полной свободой и не прислушивается к рекомендациям королевских советников. Обстановка во дворце близка к панике.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл обвинили в том, что она уже во второй раз пытается затмить принцессу Евгению.

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