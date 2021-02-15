Скандальную статую, напугавшую Россию, продали за бешеные деньги

Статую сказочной Аленушки, которая стояла в российском Нововоронеже, продали на аукционе за 2 млн 600 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Лентач.

Ранее местным властям пришлось демонтировать статую по просьбам местных жителей. Причиной стало то, что памятник выглядел устрашающе, его даже стали называть «Аленушкой постапокалипсиса». При этом монумент успел прославиться в интернете.

Ранее сообщалось, что в РФ появился самый жуткий в истории памятник Ленину — «вождь пролетариата» одновременно напоминает дикобраза, панка и персонажа фильма «Восставший из ада».

Напомним, в Киеве памятник Ленину после сноса превратился в арт-объект — из скульптуры, выполненной в типичной манере соцреализма, сделали инсталляцию в стиле стим-панк и установили в офисе адвокатского объединения.

Фото mikeryaz/Instagram

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