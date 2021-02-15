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Мир

Королева Швеции срочно госпитализирована — у нее несколько переломов

15:51 15 февраля 2021
Король и королева Швеции

Королева-консорт Швеции Сильвия срочно госпитализирована. 77-летняя супруга 74-летнего правящего короля Карла XVI Густава утром 15 февраля неудачно упала в замке Дроттнингхольм, расположенном на озере Меларен близ Стокгольма, и в нескольких местах сломала кисть правой руки. Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на пресс-службу шведского королевского двора.

Между тем испанский королевский двор опроверг сообщения о резком ухудшении состояния здоровья короля Хуана Карлоса I — отца правящего монарха Испании Филиппа VI. Появились сообщения, что ему стало плохо в Абу-Даби, куда он эмигрировал летом прошлого года — на фоне коррупционного расследования против него. Однако слухи назвали беспочвенными.

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