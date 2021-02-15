Назван срок окончания массовой вакцинации в ЕС

В Евросоюзе планируют до осени 2021 года привить от коронавируса всех желающих. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает lenta.ru.

«Наша цель состоит в том, чтобы до конца лета вакцинировать всех, кто этого захочет. И мы надеемся, что в Европе желающих будет как можно больше», — сказал Тьерри Бретон.

По его словам, используются три одобренных в ЕС вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. В ближайшее время этот список должен расшириться еще на два препарата.

Для реализации массовой вакцинации Евросоюз будет наращивать производство препаратов от COVID-19 — планируется строительство новых заводов.

Напомним, ЕС предоставит Украине две вакцины: Pfizer и AstraZeneca, названо количество доз.

Фото: pixabay.com

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