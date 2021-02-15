25-летней мексиканской королеве красоты грозит 50 лет тюрьмы

25-летняя модель Лаура Мохика Ромеро, которая в 2018 году завоевала титул «Мисс Оахака», а в 2019 году принимала участие в национальном конкурсе красоты «Мисс Мексика», может быть приговорена к 50 годам тюремного заключения.

Как сообщает издание Daily Mail, красавица обвиняется в соучастии в ряде преступлений. По информации следствия, она входила в состав банды, которая занималась похищением людей. Вместе с Лаурой в штате Веракрус были арестованы еще две женщины и пятеро мужчин.

Ранее Ромеро, которая в 2020 году представляла Мексику на международном конкурсе International Queen of Coffee («Королева кофе»), характеризовала себя, как «нечто большее, чем просто красивое лицо». В числе своих приоритетов она называла борьбу с насилием, направленным против женщин. А также поддерживала благотворительные фонды, собирающие средства для борьбы с раком груди и лейкемией.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что учительница и экс-финалистка «Мисс США» сядет в тюрьму за развращение 14-летнего ученика (фото).

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