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Мир

Возбуждено дело из-за попытки похитить племянника Юрия Дудя

12:57 15 февраля 2021
Дудь

В России возбудили уголовное дело из-за попытки похитить племянника известного блогера Юрия Дудя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел еще в октябре 2018 года. Тогда группа мутных парней напала на маму Юрия и его брата Игоря. Вместе с ними был и восьмилетний сын мужчины, которого неизвестные пытались похитить.

Позже в организации похищения заподозрили мать ребенка и ее отца. Брат Дудя Игорь и его бывшая супруга не могли поделить сына, из-за чего регулярно конфликтовали.

Сначала полиция отказалась возбуждать дело, но позже отменила это постановление. В МВД завели дело по статье о побоях.

Теперь Следком РФ возбудил новое уголовное дело о покушении на похищение малолетнего сына Игоря Дудя.

Напомним, российский журналист Юрий Дудь поддержал протестные акции в России в поддержку Алексея Навального. Он считает, что в России нет закона, защищающего простых людей.

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