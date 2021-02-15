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Мир

Стая обезьян похитила восьмидневных девочек-близнецов и убила одну из них

12:20 15 февраля 2021
Мать с выжившей дочкой

В округе Тханджавур на юге Индии произошел жуткий случай. Стая обезьян ворвалась в дом и похитила двух восьмидневных девочек-близнецов. Как сообщает издание Times of India, одного ребенка удалось спасти, второго нашли мертвым.

26-летняя мать сестричек Буванесвари говорит, что была дома с детьми одна. У Буванесвари и ее мужа есть еще старшая пятилетняя дочка. Женщина оставила девочек в комнате, а сама вышла в туалет, который находится на улице. Тут она услышала шум и ринулась обратно в дом, где обнаружила исчезновение новорожденных.

Буванесвари увидела на крыше обезьяну, которая держала одну из ее дочерей. С помощью сбежавшихся на ее крик соседей удалось отогнать животное, оставившее ребенка на крыше, откуда его благополучно сняли. Вторую девочку нашли в заполненном водой рву за домом уже без признаков жизни.

По словам Буванесвари обезьяны проникли внутрь, разобрав черепицу на крыше.

Правда, местная полиция не спешит с выводами, поскольку у девочек отсутствуют травмы, характерные при нападении обезьян — синяки, царапины и вывихи. Расследование продолжается.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в Индии обезьяны убили женщину и четырех ее детей.

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