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Мир

«Крым будет стоять между нами всегда»: Сванидзе «измерил пропасть» между Украиной и Россией

11:53 15 февраля 2021
Крым- Украина

Из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе Украина и Россия в ближайшем будущем вряд ли смогут наладить отношения. Так считает российский журналист и общественный деятель Николай Сванидзе.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону Сванидзе отметил, что сейчас между двумя странами больше разделяющих факторов. И первоочередная задача не стать друзьями, а замириться.

Хотя болезненный вопрос Крыма, который аннексировала Россия, будет всегда стоять между Киевом и Москвой.

Сванидзе сказал, что не считает историю с захватом украинского полуострова справедливой.

«Я считаю, что со стороны России была допущена, во-первых, несправедливость, во-вторых, недальновидность. Россия разменяла Украину на Крым. Россия, приобретя Крым, потеряла Украину как дружественного соседа, как родственника»…, — сказал журналист.

Он напомнил уже известное утверждение, что Россия с Украиной — это империя, а без Украины — не империя.

По словам Сванидзе, он не может себе представить ни одного российского политика, даже оппозиционного, который бы решил проблему Крыма в пользу Украины.

«А значит, Крым будет всегда между нами лежать, стоять, сидеть — я не знаю — и не позволит сблизиться», — сказал Сванидзе.

При этом, подчеркнул он, россияне и украинцы — близкие, но совершенно разные народы с двумя разными культурами, двумя разными языками и двумя разными ментальностями.

Получив независимость, Украина стала демонстрировать «внероссийскость» от Москвы. Между тем, в России не проявили зрелости и толерантности и особенно это видно в истории с Крымом.

Напомним, недавно появилась новость о том, что временно оккупированный украинский Крым может со временем стать турецким. Анкара расширяет сферы своего влияния. К 2050 году Турция сможет укрепить свои позиции сразу в нескольких регионах юга России, а также в украинском Крыму.

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