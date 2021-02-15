Беременную Меган Маркл обвинили в том, что она уже во второй раз пытается затмить принцессу Евгению

Принца Гарри и его жену Меган Маркл, подтвердивших слухи о том, что они ждут второго ребенка, обвинили в том, что они снова затмили принцессу Евгению. Кузина Гарри 9 февраля родила своего первенца. Все внимание британских СМИ в эти дни было приковано ко внучке королевы, которая 12 февраля покинул лондонскую больницу Портленд и готовится официально объявить имя своего малыша. Теперь Меган перетянула все внимание на себя.

Фанаты Евгении недовольны. Судя по опубликованному снимку Маркл, которая летом прошлого года перенесла выкидыш, находится уже примерно на пятом месяце беременности. Традиционно подобные новости принято объявлять по завершении первого триместра, но Меган и Гарри решили отложить официальное сообщение. «Могли бы и еще месяц подождать», — возмущаются сочувствующие принцессе. Тем более, что герцог и герцогиня Сассекские уже не в первый раз портят ей праздник. О своей первой беременности Меган сообщила своим королевским родственникам в день свадьбы Евгении и Джека Бруксбэнка — 12 октября 2018 года. По слухам, это даже заставило невесту расплакаться и временно уйти, чтобы гости не видели ее слез. А мать Евгении Сара Фергюсон была просто в ярости. Гарри чувствовал себя неловко.

«Я их, конечно, поздравляю, но несколько странно, что Сассексы снова затмили принцессу Евгению — сначала ее свадьба, теперь ее первенец», «Как будто недостаточно было объявить о беременности на свадебном приеме Евгении», «Конечно, сразу после новости Евгении», — писали комментаторы.

Защитники Меган, впрочем, утверждали, что Евгения тут не при чем. И что Сассексы просто отдали дань памяти принцессе Диане, которая, вынашивая Гарри, объявила о своей второй беременности 13 февраля — так что все британские газеты 14 февраля, в День Святого Валентина, вышли с заголовками о будущем прибавлении в королевском семействе. По слухам, Меган ждет девочку, которую, вероятнее всего, назовут в честь бабушки — Дианой.

Сам Гарри всегда был со своими кузинами в отличных отношениях. Ранее сообщалось, что он дал Евгении ключи от Фрогмор-коттеджа в Виндзоре, который Сассексы покинули, переехав в Америку. Однако принцесса и ее муж прожили там совсем недолго, переселившись к живущим неподалеку родителям Евгении — Саре и принцу Эндрю.

Ранее Гарри говорил в одном из интервью, что они с женой намерены завести максимум двух детей — ради сохранения окружающей среды. Тогда это сочли наездом на принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые воспитывают троих и, по слухам, готовятся завести четвертого ребенка.

Как писали «ФАКТЫ», Меган Маркл бесит то, что принц Гарии «менее важен», чем принц Уильям и Кейт Миддлтон — королевский биограф.

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