В России влюбленным парам предложили покататься по крематорию на катафалках

В российском Новосибирске Музей смерти подготовил развлекательную программу ко Дню Святого Валентина. Организаторы предлагают квест по трем залам музея. Об этом говорится в сообщении на сайте заведения.

Пары могут покататься на катафалках «Победа» по территории городского крематория.

Влюбленным расскажут о том, как День святого Валентина отмечают в разных странах и предложат оставить валентинки на Дереве любви.

А под хэштегом #догробовойдоски пары смогут оставлять свои истории.

Завершит вечер огненная инсталляция «Пылающие сердца». Также для посетителей подготовят фотозону «в атмосфере музея».

Входной билет стоит тысячу рублей.

Ранее российские СМИ сообщали, что в мае этого года в Новосибирске пройдет конкурс по скоростной копке могил. Он называется «Могильный беспредел». Проведут соревнование все на той же территории крематория, где 14 февраля прокатят влюбленных.

Напомним, популярный юморист Максим Галкин 14 февраля представил поклонником новую работу, посвященную празднику влюбленных. Ролик за короткое время собрал сотни тысяч просмотров и множество восторженных комментариев.

Фото sibkray.ru/

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