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Дочь Билла Гейтса сделала прививку от коронавируса и пошутила про «чипирование» людей

19:23 14 февраля 2021
Дочь Билла Гейтса сделала прививку от коронавируса и пошутила про «чипирование» людей

Одна из дочерей основателя Microsoft Билла Гейтса, 24-летняя Дженнифер, сделала прививку от коронавируса и пошутила по поводу чипирования, мифы о котором распространяют противники вакцинации. Об этом пишет News.com.au.

На данный момент Дженнифер получила только первую дозу из двух необходимых. В Instagram девушка показала подписчикам наклейку с надписью «Я получила свою прививку от COVID-19».

Она также отметила, что другим тоже стоит подумать о вакцинации для формирования коллективного иммунитета.

Дженнифер Гейтс поиронизировала на тему одного из главных мифов о вакцинации против коронавируса, согласно которому вместе с вакциной в организм человека вживляется специальный чип, и за этим якобы стоит Билл Гейтс. Она заметила, что вакцина «не вживила ей мозг ее гениального отца», а также посетовала, что у mRNA нет таких возможностей.

Ранее Билл Гейтс уже высказывался относительно слухов о чипировании и своей причастности к нему, отметив, что подобные инсинуации были и до коронавируса.

Основатель Microsoft посетовал, что недоверие к вакцинам может замедлить борьбу с пандемией, поскольку для формирования коллективного иммунитета потребуется больше времени, и в результате вирус унесет больше жизней.

О Дженнифер Гейтс известно, что она получает медицинское образование в Стэнфордском университете и помолвлена с египетским спортсменом Найелем Нассаром, который занимается конкуром.

Напомним, в Украине вакцинация от коронавируса начнется 15 февраля. Первыми вакцину получат 367 медиков. Затем сотрудники коронавирусных отделений больниц и медики бригад «скорой помощи», работники лабораторий и социальной сферы, пациенты интернатов и военнослужащие ООС. В феврале Киев должен получить 12 миллионов доз вакцин от компаний от AstraZeneca и Novavax. Кроме того, ожидаются первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer по программе COVAX. В марте Украина получит китайскую COVID-вакцину Sinovac.

Фото Instagram/jenniferkgates

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