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Приняли за даму: в США очень толстому мужчине по ошибке сделали кесарево сечение

17:34 14 февраля 2021
в больнице

В США в одной из клиник штата Кентукки очень толстому мужчине по ошибке сделали гинекологическую операцию. Об этом пишет World News Daily Report.

По информации ресурса, вес 34-летнего американца давно перешагнул за 200 килограммов. Когда мужчина, страдающий ожирением, почувствовал боли в груди и нехватку воздуха, то сразу вызвал скорую помощь.

Медики с трудом погрузили увесистого пациента на носилки и экстренно доставили в клинику. В приемном покое что-то напутали и толстый пациент оказался не в кардиологии, а в родильном отделении.

Мужчине сделали анестезию, отвезли в операционную и сделали кесарево сечение.

Очнувшись после наркоза и узнав подробности экстренной операции, мужчина был очень возмущен.

На вопрос «Вы что, не увидели мои гениталии?», врачи молчали. Скорее всего, они их не увидели, так как в складках живота пациента можно было спрятать двухлитровую бутылку колы.

Извинения от медиков потерпевший не принял и теперь требует от них 1,2 млн долларов компенсации. Его адвокаты считают, что шансы получить от клиники деньги достаточно велики.

Ранее «ФАКТЫ» писали об инциденте в одном из райцентров Львовской области, где от аппендицита умер 23-летний парень. А врачи заявили, что он «просто переел» и не сделали элементарных анализов, которые бы показали воспалительный процесс в организме.

Фото worldnewsdailyreport.com/

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