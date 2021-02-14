Поход в кафе с горе-матерью закончился для младенца печально: малышу сожгли лицо углем от кальяна

В Москве госпитализировали 11-месячного младенца с ожогами шеи и лица. ЧП произошло в ночь на 12 февраля в столичное кафе на улице Солянка.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

По информации российских правоохранителей, 26-летняя женщина пришла в кафе со своим 11-месячным ребенком. За столик посетительницы принесли кальян, из которого угли упали на лицо и шею малыша.

Инцидент расследует прокуратура.

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