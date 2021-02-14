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Мир

Поход в кафе с горе-матерью закончился для младенца печально: малышу сожгли лицо углем от кальяна

16:42 14 февраля 2021
ребенок в больнице

В Москве госпитализировали 11-месячного младенца с ожогами шеи и лица. ЧП произошло в ночь на 12 февраля в столичное кафе на улице Солянка.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

По информации российских правоохранителей, 26-летняя женщина пришла в кафе со своим 11-месячным ребенком. За столик посетительницы принесли кальян, из которого угли упали на лицо и шею малыша.

Инцидент расследует прокуратура.

Ранее «ФАКТЫ» писали о невнимательном отношении родителей к своим детям. Так, в российском Новосибирске празднование дня рождения в сауне закончилось смертью двухлетнего малыша. Пока родители веселились, мальчик утонул в бассейне. А в Киеве на руке у школьницы взорвались смарт-часы. Девочку с ожогами доставили в больницу.

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