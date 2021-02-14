«Любовь сильнее страха»: в России возобновились акции протеста

В День Святого Валентина в России прошли акции солидарности с Алексеем Навальным и другими политзаключенными. Люди вышли на улицы крупных российских городов под девизом «Любовь сильнее страха».

По информации «Медузы», в центре Москвы в акции приняли участие от 200 до 300 человек. Силовики повышенного внимания к протесту не проявили — на Арбате не было ни ОМОНа, ни автозаков.

Известно об одном задержанном — местном активисте Вадиме Антонове. Ему вменяют «расклейку запрещенных материалов», передает «ОВД-Инфо».

В Петербурге около 70 активистов выстроились у памятника жертвам политических репрессий с белой лентой, красными цветами и сердечками с именами политзаключенных. Задержаний не было, акция завершилась мирно.

В Казани также прошел митинг против репрессий. После того, как он окончился, силовики задержали девять человек.

В Новосибирске задержали двух человек на одиночных пикетах в поддержку Навального.

Как пишет «ОВД-Инфо», штабы Навального призвали россиян выйти вечером во двор с поднятым фонариком, чтобы показать многочисленность несогласных с политическими репрессиями.

В Иркутске след от света фонариков сложился в слово "Свободу".

В Томске в жилом доме в рамках акции «Любовь сильнее страха» появилась бегущая строка.

В Томске на жилом доме бегущая строка#ЛюбовьСильнееСтраха pic.twitter.com/TDbVpzqxfV — ФБК (@fbkinfo) February 14, 2021

Напомним, 2 февраля 2021 года суд в Москве приговорил Алексея Навального к 2,8 годам тюрьмы по делу «Ив Роше». Его супруга Юлия Навальная, которую задерживали во время протестов 23 и 31 января, покинула Россию.

Фото dw.com/, «Медуза», «ОВД-Инфо», Би-би-си

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