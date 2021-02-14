Скорость начала стремительно увеличиваться: в Китае 16 человек пострадали на «вращающемся колесе» в парке

В Китае после встречи местного Нового года произошла авария в парке аттракционов на «вращающемся колесе», сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент случился в уезде Шаоян. На видеокадрах видно, что люди на карусели находились довольно высоко над землей.

Mal funcionamiento en parque de juegos en la ciudad de Hunan, China. 13/02/21. pic.twitter.com/QXmdoJdkEp — Ruben Abarca (@AbarcaRbn) February 14, 2021

По словам очевидца, скорость аттракциона внезапно стала бесконтрольно увеличиваться, пока он не сломался. На кадрах видно, что «колесо» упало на землю во время работы. После этого был слышен удар о землю качелей.

Пострадавших доставили в больницу. Всего в результате поломки пострадали 16 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Аттракцион сейчас временно закрыли. Устанавливается причина аварии.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Узбекистане в городе Джизак в парке «Истиклол» сломался аттракцион и упал прямо во время движения. В этот момент на нем находились люди. По информации очевидцев, погибла 19-летняя девушка.

89

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter