Сенат США оправдал Трампа

В субботу, 13 февраля, в Сенате США завершились слушания по импичменту Дональда Трампа. Верхняя палата Конгресса США не набрала необходимого количества голосов для осуждения 45-го президента страны. Обвинения в подстрекательстве к бунту, выдвинутые против Трампа Палатой представителей США, поддержали 57 сенаторов, высказались «против» 43 сенатора, причем все они являются представителями Республиканской партии.

Для вынесения импичмента Сенату необходимо было набрать 67 голосов. Таким образом, Трамп признан невиновным.

«Это была очередная фаза величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны», — заявил офис Трампа сразу после того, как стали известны результаты голосования в Сенате.

«Наше историческое, патриотическое и прекрасное движение „Сделать Америку Снова Великой“ только началось. В предстоящие месяцы я поделюсь с вами многим, и я с нетерпением жду продолжения нашего невероятного путешествия к американскому величию для всего нашего народа», — так прокомментировал сам Трамп результаты голосования.

Субботнее заседание началось с неожиданности. Сенат проголосовал за вызов дополнительных свидетелей по делу об импичменте. Это грозило сильно затянуть процесс. После некоторого замешательства сенаторы все же решили не вызывать никаких свидетелей и сразу перейти к прениям сторон. После этого состоялось решающее голосование.

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