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Для «хорошей девочки» ничего не жалко: мужчина оставил любимой собаке наследство в 5 млн долларов

17:57 13 февраля 2021
собака

В США успешный инвестор Билл Доррис из города Нэшвилл завещал все свое состояние любимой собаке. Теперь, после смерти хозяина, восьмилетняя бордер-колли Лулу стала обладательницей 5 млн долларов. Об этом сообщает Fox News.

У 84-летнего Дорриса не было ни жены, ни детей — только многомиллионное состояние, заработанное инвестициями и на сделках с недвижимостью. После смерти Дорриса его миллионы будут вложены в траст, а из него ежемесячно будут компенсироваться расходы на содержание Лулу.

Сейчас собака находится на попечении 88-летней Марты Бертон, близкой приятельницы бизнесмена. Женщина уже выяснила, что потратить унаследованные собакой миллионы не сможет. Расходы на корм питомцу будут возмещаться «в разумных пределах». Впрочем, американка говорит, что и так не собиралась покупать собаке золотую миску или бриллиантовый ошейник.

«Он (Билл) любил эту собаку. Она хорошая девочка», — рассказала Марта. Ей и прежде приходилось заботиться о Лулу, пока хозяин был в разъездах, поэтому женщина надеется, что поладит со своей четвероногой подопечной.

Лулу — далеко не самая богатая собака в мире. Как сообщали «ФАКТЫ», в 2007 году американская миллионерша Леона Хелмсли оставила 12 млн долларов своей любимой болонке Трабл. При этом брат миллионерши получил на 2 миллиона долларов меньше.

А скончавшийся в 2010 году британский дизайнер Александр Маккуин завещал своим любимым собакам 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тыс. долларов). Дизайнер рассчитал суммы так, чтобы до конца жизни три пса были обеспечены всем необходимым.

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