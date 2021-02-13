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Мир

Доверился палачам: в РФ люди украли у знакомых лабрадора и съели его

17:13 13 февраля 2021
лабрадор

В российском Сочи расследуют дикий случай: двое мужчин украли у знакомой собаку и съели молодого лабрадора. Возмущенная жительница пожаловалась в полицию, сообщает МК. Особенно женщину возмущает тот факт, что похитители собаки были не совсем чужими людьми, пес Грей знал этих мужчин и потому доверчиво ушел с ними.

«Самая дичь в том, что милый и добродушный лабрадор знал этих „людей“, они были вхожи в семью, и он доверчиво пошел за своими палачами!» — возмущается пострадавшая в соцсетях.

9 февраля хозяева собаки обратились в полицию с заявлением о пропаже пса. Заявители сразу указали на двоих знакомых как на предполагаемых похитителей. Позднее в соцсетях появилось видео, подтверждающее слова владельцев Грея: собака, виляя хвостом, уходит из двора вслед за двумя мужчинами.

О том, что собаку похитили и убили именно чтобы съесть, рассказала жена одного из злоумышленников. А жители вспоминают, что это далеко не первый случай, когда из дворов в частном секторе загадочным образом пропадают собаки.

Напомним, ранее житель Улан-Удэ, наслушавшись о целебных свойствах собачьего мяса, украл породистого пса и съел его, надеясь вылечить туберкулез. А житель Винницкой области, задержанный, после того как похитил оставленную у магазина собаку и съел ее, оправдывался, что был очень голоден.

Фото pixabay.com

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