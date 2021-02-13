Сошел с ума и задушил сына: в оккупированном Крыму мужчина совершил необъяснимый поступок

В Симферополе в оккупированном Крыму психически нездоровый мужчина был задержан за убийство сына-школьника. Расследование показало, что ментальные расстройства у симферопольца могли усугубиться из-за недавно перенесенной коронавирусной инфекции.

Зверское преступление было совершено 9 февраля. В тот день мужчина сам забрал семилетнего сына из школы, привел его домой. А вечером полиция выявила в квартире горе-отца рядом с телом мальчика.

Задержанный мужчина состоял на учете у психиатра, и незадолго до трагедии как раз проходил курс лечения. Также выяснилось, что в декабре 2020 года мужчина переболел коронавирусной инфекцией. Неврологи неоднократно предупреждали, что COVID-19 может иметь тяжелые последствия для головного мозга и нервной системы в целом. Похожие симптомы проявились и у симферопольца.

Как сообщает mk.ru, после больницы у гражданина стали наблюдаться странности в поведении — мужчина решил, что семейную жизнь ему навязали, и лучше будет расстаться с женой и сыном и съехать к родителям. Супруги договорились о разводе, но оформить документы еще не успели.

Напомним, ранее врач Евгений Комаровский предостерег по поводу губительного воздействия коронавирусной инфекции на душевное здоровье человека. О том, что такие инциденты встречаются чаще, чем кажется, заговорили после случая с задержанием «криворожского маньяка». Родственники задержанного уверены, что коронавирус повредил психику молодого человека, и юноша по сути сошел с ума, переболев ковидом.



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