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Посрамила матерых мужиков: в Колумбии 14-летняя девочка с мачете отбилась от трех грабителей

14:54 13 февраля 2021
Мачете

В столице Колумбии городе Боготе 14-летняя девочка выгнала из семейного магазина трех грабителей. Вместе с ней в момент нападения там находились мать, маленький ребенок и собака. Мужчины сбежали, насколько их травмы серьезны — неизвестно. Об этом пишет Vice.

Девочка рассказала местному телеканалу, что хранит холодное оружие под прилавком для самообороны.

«Это не первый и даже не второй подобный случай, поэтому я уже знала, что если что-то произойдет, мне нужно взять мачете», — сказала девочка.

По данным торговой палаты Боготы, три четверти предпринимателей чувствуют себя незащищенными и в 2020 году это ощущение только усугубилось.

Напомним, в конце 2020 года в украинском Запорожье вооруженные пистолетом подростки пытались ограбить сразу три магазина. Их смогли задержать только после третьей попытки.

Фото ganzo.ua/

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