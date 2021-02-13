Смерть на уроке физкультуры: 12-летний школьник умер после жуткого инцидента

В четверг, 11 февраля, во время урока физкультуры в одной из школ Верхнедонского района Ростовской области РФ произошел жуткий инцидент: 12-летний ученик пятого класса зацепился головой за волейбольную сетку и упал.

Мальчик очень сильно ударился головой о пол. Ребенку стало плохо, его экстренно доставили в одну из местных больниц. К сожалению, врачи не смогли спасти несчастного: на следующий день он скончался, пишет spb.ru.

«На уроке физкультуры в спортивном зале учащийся 5-класса зацепился за волейбольную сетку, в результате чего упал и ударился головой. Через некоторое время ребенку стало плохо, и он был доставлен в медицинское учреждение, где 12 февраля 2021 года скончался», — цитирует издание сообщение прокуратуры Ростовской области.

Сообщается, что сейчас надзорное ведомство начало проверку. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Силовики подозревают, что школа и учитель физкультуры нарушили законодательство в сфере безопасности пребывания детей в образовательных учреждениях. В отношении педагога возбуждено дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), он может «присесть» на срок до трех лет и лишиться права работать в школе.

Ранее похожий случай произошел со школьником в Запорожье — ребенок внезапно потерял сознание в раздевалке спортзала, и через день скончался в реанимации, не приходя в сознание.

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