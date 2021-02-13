27.79 / 28.04 33.49 / 33.87
Киев: -13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Был в состоянии нервного срыва: мужчина воткнул себе в глаз шариковую ручку и продвинул ее до стенки черепа

12:19 13 февраля 2021
СИЗО №3

В российском городе Ростов-на-Дону в реанимации скончался пациент, из головы у которого врачи накануне достали шариковую ручку.

Об этом пишет сайт телеканала НТВ.

Согласно информации областного ГУ ФСИН, в больницу 37-летний мужчина был госпитализирован из СИЗО-3. Травму он получил там 5 февраля. Отмечается, что пострадавший сам воткнул себе ручку в глаз в состоянии нервного срыва.

Пациента экстренно доставили в больницу ночью. Как сообщается на странице ГБСМП Ростова-на-Дону в Instagram, шариковая ручка повредила ему глаз и вошла в мозг на весь диаметр полости черепа — от передней до задней черепных ямок.

Пишущая принадлежность прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их.

Рентгеновский снимок

После операции мужчине провели контрольное обследование на КТ, а затем поместили в реанимацию.

К сожалению, спасти жизнь пациенту не удалось, и через несколько дней он скончался.

Напомним, российская актриса Анна Хилькевич получила травму головы под Новый год — ее ударил телефоном муж Артур Волков, увлекшийся зажигательными танцами с дочерью.

Фото wikimapia.org/

187

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лиза Галкина

«Взгляд мамы Аллы»: Лиза Галкина в красном свитере очаровала снимком с пушистым «Артемоном»

Сумская и Марченко

Ольга Сумская заплакала из-за беды у Оксаны Марченко

Королева с мамой

«Это фильм ужасов»: подписчики Наташи Королевой накинулись на внешний вид ее матери

Дети и внучка Аллы Пугачевой

Привет, малая! Лиза Галкина и Гарри встретились с племянницей, дочерью Кристины Орбакайте Клавой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер