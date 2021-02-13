Был в состоянии нервного срыва: мужчина воткнул себе в глаз шариковую ручку и продвинул ее до стенки черепа

В российском городе Ростов-на-Дону в реанимации скончался пациент, из головы у которого врачи накануне достали шариковую ручку.

Об этом пишет сайт телеканала НТВ.

Согласно информации областного ГУ ФСИН, в больницу 37-летний мужчина был госпитализирован из СИЗО-3. Травму он получил там 5 февраля. Отмечается, что пострадавший сам воткнул себе ручку в глаз в состоянии нервного срыва.

Пациента экстренно доставили в больницу ночью. Как сообщается на странице ГБСМП Ростова-на-Дону в Instagram, шариковая ручка повредила ему глаз и вошла в мозг на весь диаметр полости черепа — от передней до задней черепных ямок.

Пишущая принадлежность прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их.

Рентгеновский снимок

После операции мужчине провели контрольное обследование на КТ, а затем поместили в реанимацию.

К сожалению, спасти жизнь пациенту не удалось, и через несколько дней он скончался.

Напомним, российская актриса Анна Хилькевич получила травму головы под Новый год — ее ударил телефоном муж Артур Волков, увлекшийся зажигательными танцами с дочерью.

Фото wikimapia.org/

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