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Мир

«Путин будет навсегда»: прогноз политолога Шевцовой 20-летней давности опечалил Россию

11:12 13 февраля 2021
Владимир Путин

В Сети появилось видео, снятое еще в 2000-м году на одном из политических ток-шоу российского телевидения. В опубликованном фрагменте запечатлен момент, когда слово в студии дают политологу Лилии Шевцовой, пишет TOP-news.

В своей речи она устало комментирует итоги прошедших в марте президентских выборов и отмечает, что вряд ли их результаты будут пересмотрены. При этом она поблагодарила других кандидатов в президенты, «потому что без них эти выборы не состоялись бы».

Судя по кадрам в студии присутствовали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, известный режиссер Станислав Говорухин и бывший генпрокурор Юрий Скуратов, которые вместе с Владимиром Путиным в 2000-м году баллотировались на высший пост руководства страны.

«Без вас он (Владимир Путин. — Авт.) не получил бы своей легитимности, и его выбор — это и ваша заслуга», — говорит Шевцова, обращаясь к гостям в студии.

При этом она отмечает, что сама предпочитает «выборы и соблюдение приличий». Также политолог предложила взглянуть в будущее и задалась вопросом, есть ли у Путина ресурсы.

Отвечая на него, она назвала в качестве одного из двух имеющихся, по ее мнению, у избранного президента ресурсов поддержку электората, считая ее ограниченной и условной.

«Оказывается, 65% этих людей, которые поддерживают его, не хотят продления полномочий президента до 7 лет. То есть они дают ему пока очень условную поддержку, такой кредит выдают, и этот кредит может быть исчерпан в любой момент», — объясняет она.

Вторым, «мощнейшим», ресурсом Шевцова считает «наш политический класс».

«Это мое печальное наблюдение… Мы сегодня видели лучших представителей нашей политической элиты, и чем они занимались на наших глазах? Мелочной суетой, я так мягко говорю. Так вот, если вы будете продолжать заниматься этим и дальше, Путин будет наше все. И Путин будет навсегда», — сказала она.

На сегодняшний день пророческое видео собрало уже свыше миллиона просмотров. Пользователи были удивлены таким откровением, прозвучавшим более 20 лет назад и фактически сбывающимся спустя многие годы прогнозом политолога.

Многие не могли поверить своим глазам и ушам из-за высокого уровня дискуссии в политическом ток-шоу на российском телевидении — никто не перебивает спикера, все молчат и уважительно дают ей высказать свою точку зрения.

Как писали «ФАКТЫ», украинский полуостров Крым, временно оккупированный войсками российского агрессора, может со временем быть захвачен турецкими войсками.

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