27.79 / 28.04 33.48 / 33.87
Киев: -13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Смерть в раковине: малыш утонул, пока молодая мама проверяла посты в соцсетях

10:37 13 февраля 2021
Здание суда в Австралии

В Австралии в городе Мургон семимесячный младенец утонул в раковине, пока мама отошла на десять минут, чтобы проверить Facebook, пишет Daily Mail.

Так, 21-летняя женщина пыталась искупать ребенка, однако постоянно отвлекалась. Она выходила из ванной, чтобы присмотреть за двумя другими детьми и проверить социальную сеть.

Когда она вернулась в четвертый раз, девочка уже была синей и не реагировала на маму. Прибывшая на место происшествия скорая помощь доставила младенца в больницу. Однако врачи не смогли спасти ее жизнь.

Женщину обвинили в непредумышленном убийстве. Однако адвокат защиты пояснил, что смерть стала трагедией, но у матери не было умысла убивать ребенка. У жительницы Мургона не было криминального прошлого.

В суде ее освободили под залог — там посчитали, что едва ли женщина представляет угрозу для других детей.

Как писали «ФАКТЫ», недавно жуткий случай произошел в селе Соболевка на Виннитчине. 25-летнюю Алену Дацюк обвиняют в том, что она убила собственного 5-летнего сына на глазах у его шестилетней сестрички.

285

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Сумская и Марченко

Ольга Сумская заплакала из-за беды у Оксаны Марченко

Лиза Галкина

«Взгляд мамы Аллы»: Лиза Галкина в красном свитере очаровала снимком с пушистым «Артемоном»

вирастюк

«Я не продавался»: раскритикованный Вирастюк обратился к фолловерам

Юрий Горбунов

Муж возмутившейся дорогам Кати Осадчей увидел «другую картину»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер