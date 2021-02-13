Смерть в раковине: малыш утонул, пока молодая мама проверяла посты в соцсетях

В Австралии в городе Мургон семимесячный младенец утонул в раковине, пока мама отошла на десять минут, чтобы проверить Facebook, пишет Daily Mail.

Так, 21-летняя женщина пыталась искупать ребенка, однако постоянно отвлекалась. Она выходила из ванной, чтобы присмотреть за двумя другими детьми и проверить социальную сеть.

Когда она вернулась в четвертый раз, девочка уже была синей и не реагировала на маму. Прибывшая на место происшествия скорая помощь доставила младенца в больницу. Однако врачи не смогли спасти ее жизнь.

Женщину обвинили в непредумышленном убийстве. Однако адвокат защиты пояснил, что смерть стала трагедией, но у матери не было умысла убивать ребенка. У жительницы Мургона не было криминального прошлого.

В суде ее освободили под залог — там посчитали, что едва ли женщина представляет угрозу для других детей.

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