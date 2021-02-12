Свои же подводят: Кремлю пришлось дважды поправлять преданных журналистов, «исказивших» слова Путина и Лаврова

В пятницу, 12 февраля, пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову пришлось дважды исправлять, казалось, преданных власти и многократно проверенных в деле журналистов, которые «исказили», «выдернули из контекста», «неправильно истолковали» слова Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Первым попал под раздачу спецкор газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. Накануне он опубликовал отчет о закрытой встрече Путина с главными редакторами российских СМИ. Колесников написал, что российский президент заявил о своих планах привиться против коронавируса ближе к осени. «Путин допустил, что может вакцинироваться в конце лета — начале осени», — утверждает колесников.

Песков отреагировал: «Президентом говорилось и о других возможностях. В целом Колесников неверно изложил. Президент сам сообщит, когда сделает прививку».

Затем пришла очередь и Владимира Соловьева. Да-да, того самого Соловьева, который с пеной у рта отстаивает агрессивную политику Кремля. Похоже, в этот раз один из главных российских пропагандистов перестарался. Утром 12 февраля он выложил на своем YouTube-канале «Соловьев Live» свежее интервью с Сергеем Лавровым. Глава МИД РФ заявил, что «Москва готова разорвать отношения с Евросоюзом»!

Согласитесь, это сенсация! Это произойдет, если российские власти вновь увидят, «что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах», сказал Лавров. А потом еще добавил: «Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне».

Песков заявил, что слова министра были «поданы без контекста». «Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но, если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда — да, мы будем готовы», — разъяснил пресс-секретарь Путина.

Но в ЕС уже посмотрели на тот момент видео с заявлением Лаврова. МИД Германии, комментируя слова российского министра, назвал их странными.

А в Кремле, похоже, испугались, что Евросоюз поймет господина Лаврова буквально. Попытки Пескова исправить ситуацию и обвинить во всем журналиста выглядят неубедительно. В Брюсселе и без этого выпада Лаврова крайне недовольны результатами недавнего визита в Москву верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля. Во время его пребывания в российской столице Кремль демонстративно выслал из страны трех дипломатов. Отправились домой официальные представители Германии, Польши и Швеции. Эти страны были вынуждены дать зеркальный ответ.

Поводом для высылки стало участие иностранных дипломатов в суде над оппозиционером Алексеем Навальным. В Кремле это сочли грубым вмешательством во внутренние дела России. А ведь Боррель называл главной целью своего визита в Москву донести до Кремля четкую позицию ЕС по Навальному. Более красноречивого ответа от России вряд ли можно было ожидать!

Вернувшись в Брюссель, Боррель был вынужден выслушать шквал критики в собственный адрес со стороны членов Европарламента, перед которыми он отчитался об итогах визита. Верховный представитель ЕС признал, что «Москва не хочет диалога», и заявил, что теперь он рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за Навального.

Вот господин Соловьев и услышал в словах министра Лаврова то, как далеко готов зайти Кремль. Что у Сергея Лаврова в голове, то у Владимира Соловьева на языке. Вот только глава МИД России сам заявил о готовности разорвать отношения с ЕС. Соловьев лишь выпятил эти слова. Перестарался, однако.

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