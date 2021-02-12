Протестные митинги в поддержку Навального в России решили временно прекратить. Это возмутило часть оппозиционеров, в адрес команды Навального полетели упреки в «сливе протеста» и даже обвинения в том, что протесты были спровоцированы специально для того, чтобы помочь Кремлю «закрыть» наиболее активную часть оппозиции. Руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков предложил своеобразную альтернативу — все сочувствующие могут выйти вечером 14 февраля во двор и включить фонарик или зажечь свечу. Но в Госдуме РФ тут же заявили о подготовке законодательного запрета на использование фонариков в зоне жилой застройки, заявив, что именно так действовали наводчики люфтваффе во время Второй мировой войны. Российские же Генпрокуратура и Следственный комитет просто пригрозили привлечь участников этой акции к ответственности за… массовые беспорядки. О ситуации в России и роли в ней Алексея Навального, о том, зачем нужно сворачивать митинги (и нужны ли они вообще) и кто сможет свергнуть Путина в условиях невозможности «революции снизу», «ФАКТАМ» рассказал Слава Рабинович, американский и российский экономический и политический аналитик.

«Всякие Патрушевы с разными Шойгу и Ивановыми были вынуждены заткнуться. Потому что Америка дала им по щам»

— Те, кто обвиняет Волкова в «сливе протеста», не понимают одной простой вещи: и Фонд борьбы с коррупцией, и региональные штабы Навального разгромлены путинской ОПГ, — считает Слава Рабинович. — Из тех, кто находится в России, сидят почти все: в СИЗО, в ИВС, под домашним арестом (предусматривающим запрет на общение почти со всеми, кроме адвокатов, и запрет на пользование интернетом). Думаю, не все понимают, что случилось.

Для продолжения протестов нужно перегруппироваться, нужно попытаться сначала вытащить оттуда всех, кого можно. Таких политических репрессий не было как минимум с 1952 года. Почти никто из нас сам такого не видел и не знает. А если критикующие могут возглавить протесты, вместо ФБК и региональных штабов — флаг им в руки. Это не ирония.

— Возвращение и арест Навального, протесты, дворец в Геленджике задвинули на второй план еще одно знаковое событие. Недавно Путин выступил на форуме в Давосе. Он не появлялся там более десяти лет, почему же выступил сейчас? Его признали в мире, он стал рукопожатным или кто-то пролоббировал его приглашение?

— Появление Путина в Давосе — это примерно то же самое, что и его появление на открытии моста в городе Химки. Его присутствие в Химках (город-спутник Москвы, примерно как Бровары под Киевом. На днях президент России выступил там перед бригадой строителей на открытии путепровода через трассу. - Авт.) — такого тоже вообще никогда не было. Потому что его рейтинг катастрофически упал и катастрофически продолжает падать. И после того кошмара, которому Путин подвергся во время теперь уже более чем стомиллионного (по количеству просмотров. — Авт.) показа фильма про его дворец, конечно, ему нужно что-то делать. Видимо, политтехнологи президентской администрации просто вынуждают Путина делать хоть какие-то телодвижения, которые предназначены, как они думают, для повышения его рейтинга. Обычно в таких мероприятиях, как в Химках, принимают участие чиновники уровня заместителя мэра. А если это предвыборный год, то может сам губернатор области приехать в рамках своей предвыборной кампании, да и то — большой вопрос.

С Давосом примерно то же самое. Никому он там не нужен, ни организаторам, ни тем более участникам. Не Путину и не таким, как Путин, учить мировую элиту жизни. Это просто смешно. Каков же механизм его участия в Давосском форуме? Здесь на ум приходят лишь только такие примеры, как коррумпированные глава УЕФА, чиновники МОК… Все, что связано с неимоверной коррупцией в сфере чиновников от мирового спорта, как эти международные чиновники покупались Путиным, который экспортирует путинскую коррупцию по всему миру.

Вот и примерно то же самое было проведено с форумом в Давосе. Они себе выстрелили в ногу, они сами нанесли ущерб репутации своего форума. Я уж не знаю, какие деньги куда и как там ходили, но мы можем себе это приблизительно представить.

— Путин заявил на форуме, что санкции, которые применяются к России, критически повышают риск одностороннего применения военной силы. Это была прямая угроза или Путин «случайно оговорился»?

— Ну да, прямая угроза. Этот глава «Нигерии в снегу» (Нигерия — крупнейшая африканская экономика, 90% экспорта которой составляет нефть. При этом две трети населения живут за чертой бедности. — Авт.), глава этой недобензоколонки, занимается, как обычно, шантажом. В том числе ядерным шантажом. На это уже тоже никто не обращает внимания. Когда надо было обратить внимание — обратили. Когда он начал шантажировать Запад ограниченным ядерным ударом и думал, что это на самом деле возможно и никто против такой угрозы ничего не сможет сделать. Тогда американцы сняли с некоторых своих средств доставки, включая подводный флот, ракеты стратегического назначения и установили ракеты, предназначенные для ведения тактической ограниченной ядерной войны.

Никто, конечно, в условиях нормальности, в условиях твердой памяти и здравого ума не обсуждает, можно ли вести тактическую ограниченную ядерную войну — такой не бывает. И мы не хотим проверять на практике, бывает такое или не бывает. Но с точки зрения заявления, которое хотели сделать и сделали США, они этого добились. И путинские всякие Патрушевы с разными Шойгу и Ивановыми были вынуждены заткнуться. Потому что, собственно говоря, Америка дала им по щам, сказала «вы не смеете нас шантажировать».

Поэтому это все настолько смешно звучит для тех, кто понимает в этом. Единственное, почему это остается на повестке дня в мире, — потому что Путин сидит во главе этой мафиозной структуры, которая раньше была государством, но которое он демонтировал и сделал это демонтированное государство орудием своих преступлений.

Он сидит на таких ресурсах и на такой военной мощи, что может принести очень большой вред. Он не может, скорее всего, взорвать земной шар, но он может гадить, как он это делает на протяжении многих лет. Гадить различными способами: гибридными, не гибридными, просто убив 15 тысяч человек в Украине и два миллиона человек сделав беженцами, сбить «Боинг». То есть мы говорим не только о гибридных гадостях, но и о реальных военных преступлениях. Но он, короче, гадит.

И эта его способность гадить по всему миру, она никуда не исчезла. И его пытаются как бы запихнуть назад в клетку этой «заснеженной Нигерии» так, чтобы он или не мог гадить, или гадил как можно меньше, чтобы он знал очень высокую цену за каждый его акт нанесения такого вреда.

— Кстати, Нигерия не обидится, что Россию ею обзывают?

— Я прошу прощения перед Нигерией и нигерийцами.

— Насколько правильно то, что недавние протесты шли под лозунгами «Свободу Навальному», «Путин — вор», но без лозунга «Путин — убийца»? Ведь в мире Путина воспринимают уже не столько вором, сколько убийцей.

— Да, это очень важный на самом деле вопрос. Лозунги «Путин — вор!» правильны, но обязательно надо помнить, что Путин — убийца. Покушение на жизнь Алексея Навального боевым химический ядом (запрещенным к разработке, производству, хранению и применению) ПОЛНОСТЬЮ РАСКРЫТО. Доказано, что Путин — заказчик покушения на убийство политического и общественного деятеля Алексея Навального. Находясь под впечатлением от колоссального фильма про комический мегадворец главы мафии, нельзя забывать, что глава мафии — международный террорист, военный преступник и убийца.

«Невозвращение Навального означало бы конец его политической карьеры. И было бы предательством»

— Насколько Навальный был прав и на что рассчитывал, возвращаясь в Россию? Какая была цель и оправдалась ли она?

— Навальный, возможно, планировал оставаться в Германии еще какое-то время на реабилитации. Его восстановление, слава Богу, хоть и шло успешным образом и быстрыми темпами, но тем не менее, как я понимаю, оптимальная ситуация для него была бы приезжать не 17 января, а еще, может быть, месяц или два оставаться в Германии.

Просто путинская ОПГ не оставила ему никакого выбора. Для Путина и его ОПГ до его приезда было только два возможных Навальных: один — это мертвый Навальный, а другой — это тот Навальный, который выжил, но который находится не в России. И они начали публично угрожать арестом, когда Навальный несколько раз подтвердил, что он обязательно вернется, как только врачи дадут ему зеленый свет.

Путинская ОПГ решила, что его нужно как можно больше пугать, чтобы он знал, что его, как минимум, посадят в тюрьму — те же люди, которые пытались его до этого убить химическим оружием. Они думали, что повышение этих ставок, повышение этих угроз заставит Навального не возвращаться.

Посоветовавшись с Леонидом Волковым (руководитель сети региональных штабов Навального объявлен Россией в межгосударственный розыск. — Авт.) и с кем-то еще, Навальный мог бы решить, что, конечно же, от него будет больше пользы, если он останется в Германии или где-то еще за границей, чем в тюрьме в России. Потому что в тюрьме в России от него, в теории, пользы мало.

В свое время такая логика была использована, чтобы сам Леонид Волков оставался за границей. Это было вскоре после протестов 2019 года. Он на тот момент уже девять раз отсидел в изоляторе временного содержания. После событий лета 2019 года против него возбуждены уголовные дела, и там не было вариантов: он или идет в тюрьму в России, или уезжает.

Волков на самом деле — ключевая фигура в координации всех штабов Навального. И было принято решение, что он уедет и продолжит свою работу из-за границы, потому что действительно это ключевая работа, и организации Навального был бы нанесен очень серьезный ущерб, если бы Волков был в тюрьме.

Это неравнозначная ситуация. Навальный — единственный публичный политик в России. Я это утверждаю, больше в России публичных политиков нет, во всяком случае такого уровня. Путин — это не политик, он вообще никогда не был политиком. Он не выиграл ни одних честных, справедливых, демократических и свободных выборов в своей жизни, никогда. Я его вообще за политика не считаю. И никто его не должен считать за политика. Он самозванец, креатура телевидения и пропаганды, и больше ничего. Кроме того, что он является главарем всей своей ОПГ.

А вот Навальный — это единственный публичный политик такого уровня, который конкретно, открыто и смело претендует на власть. Его невозвращение означало бы конец его политической карьеры, над которой он работает самоотверженно и храбро на протяжении если не 20, то уж точно последних 15 лет. А также невозвращение было бы предательством с его стороны по отношению к десяткам миллионов людей, интересы которых он на самом деле представляет. Он не мог себе этого позволить, просто не мог. Более того, параллельно с тем, что он не мог этого себе позволить, он еще к тому же и понял, что способен поднять противостояние Путину на совершенно иной качественный уровень.

Навальный возвращался из-за границы в РФ не как некий российский оппозиционный политик, о котором знали в России и больше никто в мире. Ну, кроме каких-то специалистов, которые работают в каких-то научно-исследовательских институтах, занимающихся Россией. После же всей этой истории, которая началась 20 августа 2020 года с его отравления, после того, как доказали, что было применено боевое отравляющее вещество «Новичок», запрещенное международными договорами, раскрыли банду убийц из ФСБ, после этого Навальный стал знаменитостью если не номер один в мире, то во всяком случае входил в очень короткий топ-список знаменитостей разных категорий.

И его статус при полете из Берлина в Россию 17 января — это был статус возвращающегося на свою родину оппозиционного политика номер один, которого во всем мире знают все главы государств, знают в их парламентах, разведки мира знают о нем. Это, конечно, совершенно другой статус по сравнению с тем статусом, который у него был когда-то.

Арест Навального (фото с аккаунта: facebook.com/anticorruption.fond)

И он этот статус решил использовать в тех обстоятельствах, в которые был поставлен Путиным, решил сыграть, выстрелив сразу из всех своих орудий. Что он и сделал. И сейчас он является политическим заключенным номер один в мире.

— Но что это даст ему, что это даст России? Да, он поднял народ на протесты, но ведь зима, холодно, кое-где минус 50, и выходило не так много людей, как могло бы выйти весной, летом, осенью. И может ли быть какой-то итог, результат этих протестов, или же это просто процесс, и все?

— Мы уже проходили через различные фазы протестов, например 2011−2012 годов, и можем увидеть очень большие изменения и отличающие факторы. В 2011—2012 годах вышли Москва и частично Санкт-Петербург, мы практически не видели никаких протестов в остальных регионах России. И тогда сурковско-АПэшная камарилья использовала это для того, чтобы ввести в оборот разные концепции типа «глубинного народа» и «рабочих «Уралвагонзавода», которые говорили бы этим «зажравшимся московским котам, которые с жиру бесятся, не выходя из ресторанов на Патриарших прудах в Москве, зарабатывая от полутора до трех тысяч долларов в месяц», что это только они вышли и бесятся, а «глубинный народ» и «рабочие из цехов» не хотят раскачивать лодку, они приедут и наведут порядок. Вот этот выдуманный мир был возможен только потому, что регионы тогда не вышли.

И из тех сотен тысяч протестующих в 2011—2012 годах, я думаю, добрая половина, если не больше, сейчас находится вне России. Некоторые оставшиеся выходят и сейчас. Но мы должны понимать, что с тех пор выросло поколение, люди, вообще никогда не видевшие никакой России, кроме путинской. Они живут в эру интернета, они живут не только в видеоиграх, они живут и в социальных сетях, в фильмах Дудя, наиболее продвинутые из них могут жить еще в фильмах и других жанрах западных коллег Дудя. Они понимают, как живут их сверстники в нормальном, не перевернутом мире, в развитых западных странах или хотя бы в каких-то более-менее нормальных развивающихся странах.

Они не понимают, почему они должны жить в несвободной стране, под игом какой-то мафии, которая имеет такой дремучий шлак в своей голове… Выражение «интеллект, как у военного пенсионера» даже не в полной мере уже описывает, какой кошмар творится в головах этих действительно тупых, ограниченных, необразованных, падких на конспирологические теории, суеверных бывших чекистов, которые в лучшем (для них) случае могли бы быть в современной России лишь военными пенсионерами.

В лучшем же случае они были бы люстрированы, они бы не могли занимать выборные должности или даже сидеть на должностях, на которые назначают в государственном управлении. Они бы все были под люстрацией, если бы люстрация была проведена в начале 90 годов. Может быть их бы лишили военных пенсий после люстрации. Но тем не менее они были бы из этой категории военных пенсионеров. Они только на это и годятся, больше ни на что.

Но они, к сожалению, в течение своей жизни не были люстрированы, не стали военными пенсионерами, по факту являясь таковыми в головах. Они к тому же стали бандитами и из бандитов мелкого масштаба переросли в международных террористов и военных преступников. Соответственно, молодое поколение не понимает, почему они должны жить при такой системе, с этими упырями во главе государства, которое эти же упыри к тому же еще и демонтировали.

А когда мы слышим, что один сын Патрушева занимает руководящие кресла в госкомпаниях, а другой при живом папаше становится министром сельского хозяйства, а до этого возглавлял стопроцентно принадлежащий государству «Россельхозбанк», тогда даже мы, видавшие виды, помнящие Брежнева, люди нашего поколения, даже мы разводим руками, потому что даже при Брежневе такого не было. Не мог какой-нибудь сын или внук условного Суслова занимать какие-нибудь должности такого порядка при живом папаше.

И куда бы мы ни плюнули, на кого бы ни посмотрели — на Ротенбергов, на Патрушева, на Фрадкова, на Иванова, на вообще любого, на Шойгу, Шувалова, — все их дети занимают какие-то должности, к которым они по идее вообще не могли даже в теории иметь никакого отношения. Включая так называемых «этих женщин». То есть — двух путинских дочек официальных, которые тоже присосались к сливу российского бюджета. Мы платим налоги, а они сливают эти налоги прямо себе в карман.

Вот эти люди, это новое поколение, не могли участвовать в протестах 2011−2012 годов, потому что тем, кому сейчас 20, тогда было 10. А тем, кому было 20 тогда, и в 2011 году они еще не поняли, что им надо выходить, тем сейчас уже 30, и многие из них поняли.

И, конечно, мы не можем не отметить, возвращаясь к моему предыдущему тезису о «зажравшейся Москве» против «глубинного народа» и условного «уралвагонзавода», — мы видели 23 и 31 января, что Россия поднялась буквально вся. Такого вообще в истории никогда не случалось, говоря о постсоветской России, а уж о путинском периоде точно: в протестах участвовало порядка 300 тысяч человек одновременно в 177 городах. Это колоссальное достижение Навального и его организации, и это качественный и количественный сдвиг всей российской протестной активности.

Что будет теперь, не может спрогнозировать абсолютно никто. Потому что предлагаемый нами способ — эволюция нежели революция — вот эту развилку мы, к сожалению, проскочили очень давно. Ее проскочили, по факту, 24 сентября 2011 года, когда Путин с Медведевым объявили о госперевороте, когда на съезде «Единой России» Медведев заявил, что он не пойдет переизбираться на второй срок и уступает это место кандидату в президенты Путину. И вышел Путин и поблагодарил всех участников этого съезда за оказанное ему доверие.

Вот это и было, собственно говоря, тогда объявлением о госперевороте. Оглядываясь назад, 24 сентября 2011 года и было тем днем, когда развилка была на самом деле пройдена, с точки зрения невозможности эволюции и мирной смены власти.

Были попытки эту развилку каким-то образом увидеть хотя бы в зеркале заднего вида, когда Медведев, находясь еще в статусе уходящего президента, делал вид, что идет на уступки после массовых протестов 2011—2012 годов, когда еще Путин не вступил в свою самозваную должность в мае 2012 года. Его инаугурация, напомню, прошла 7 мая 2012 года в абсолютно зачищенной от людей в Москве, а 6 мая, накануне этой так называемой инаугурации, по приказу Путина к протестующим были применены самые жесткие и жестокие меры. На основании чего потом и родилось так называемое уголовное «Болотное дело». Именно 6 мая 2012 года он показал, что никаких процессов обсуждения и переговоров с оппозицией не будет.

Потом были периоды затухания и слабого экономического роста к 2013 году, падение рейтинга Путина и укол адреналина прямо в сердце всем российским гражданам с аннексией Крыма и с неогитлеровскими бреднями о так называемой «Новороссии». Все это было сделано по лекалам Гитлера, аннексировавшего Судетскую область в Чехословакии. Та же самая риторика, то же самое взывание к ложному патриотизму, бредни о разделенном народе, о возвращении домой и объединении всех русских. В общем, была циничная и преступная эксплуатация постимперского синдрома российских граждан, многие из которых на тот момент не могли оправиться от унижения, как они считали, от поражения в холодной войне и развала Советского Союза, и их унижения экономическим развалом, который последовал.

Это единственное, что спасло Путина. Потому что его рейтинг падал, как камень, в 2013 году. Именно этим преступлением против международного права, другими военными преступлениями, преступлениями против Украины и ее народа Путин спасал свой падающий рейтинг. И ему удалось это сделать на несколько лет.

Правда, потом он добил его тем, что, в силу всем известных факторов и обстоятельств, в России невозможен экономический рост и с 2013 года реальные доходы населения падают. Практически с 2008 года российская экономика находится в полной стагнации. И здесь фокусов никто никаких сделать не может, включая Путина. И это удар по его рейтингу.

А дальше наносится удар по его рейтингу им же самим — тем, что называют путинской пенсионной реформой. На самом деле это никакая не реформа, ее надо называть пенсионной аферой. Это конкретное воровство денег из карманов граждан, тех денег, которые граждане откладывали себе на пенсию. У каждого было вынуто из кармана от миллиона до двух миллионов рублей, в зависимости от возраста. Вот с того момента путинский рейтинг падает, падает и падает. Причем в некоторых ключевых точках падает очень сильно.

А сейчас эта ключевая точка — зверства путинских карателей. Когда и старое поколение, и среднее, и молодое поколение выходит на улицы, пользуясь своим правом, согласно 31-й статье Конституции собираться мирно, без оружия, на протестные митинги, шествия и так далее, это все подавляется. Как мы видели в различных фильмах про гитлеровских оккупантов. Поэтому рейтинг Путина начинает терпеть крушение, которое не просто сравнимо с ключевой точкой пенсионной аферы, а, наверное, намного превышает силу того удара.

Но все эти факторы: падающий рейтинг Путина, усталость от него (растущая теперь уже с каждым днем), понимание того, что он безумен, что у него в голове совершенный шлак, понимание того, что он загнал страну в беспрецедентную историю с санкциями, учитывая его мегаворовство, которое всем известно… Еще одна ключевая точка удара по его рейтингу — это идущий уже на вторую сотню миллионов просмотров фильм Навального и ФБК про дворец Путина. Учитывая пандемию коронавируса, при которой он ничего не сделал для российских граждан и для частного бизнеса. Он не просто сделал меньше, чем цивилизованные страны, он не сделал ничего. И при этом еще за миллиард долларов построил себе дворец с 16-этажным бункером…

Это все в совокупности говорит всем возрастным категориям, и которые были на улице, и которые не были на улице: хватит с нас, этот человек моральный урод, он моральный банкрот, он не имеет никакого права управлять нашей страной, он должен немедленно уйти в отставку, он должен понести ответственность за свои преступления, он политический банкрот.

И теперь каждая сторона не собирается отступать, и ставки повышаются с каждым днем. К чему это приведет, никто не знает, это вам никто не спрогнозирует. Потому что мы проскочили развилку «эволюция против революции». У нас нет временных рамок, у нас нет каких-то конкретных сценариев. Мы только знаем, что в сентябре назначены выборы в Госдуму. Конечно, никаких выборов не существует в России уже давно, это выборами назвать нельзя, они не являются свободными, не являются демократическими, не являются справедливыми, не являются честными.

Но выборы такого рода всегда являются точкой напряжения системы. И вот в эту точку напряжения системы можно вставлять различные устройства. Можно соломинку вставить в эти шестеренки, можно какую-нибудь деревянную палочку, можно вставить какой-нибудь железный прут, а можно вставить и стальной лом. И ставки таковы, что мы будем наблюдать только лишь стальной лом со стороны тех, кто не хочет видеть «Единую Россию» в Думе. Она не представляет избирателей России. Рейтинг «Единой России», я склонен думать, ближе к 20 процентам, чем к 30. А в Думе у них конституционное большинство, то есть более двух третей. Что это вообще такое, кого они представляют и на каком основании?

И, естественно, эта Дума будет избираться сроком на пять лет. То есть это тот состав Думы, которая будет работать в 2024 году — в год, когда будут следующие президентские выборы. То есть состав этой Думы очень важен Путину, и он будет прибегать ко всему тому, к чему он прибегал ранее: к недопуску изначально неугодных кандидатов, а если кто-то просочится, то будут фальсифицировать результаты.

Но, как мы видим, такие события не проходят бесследно, они иногда становятся триггерами, если люди, которых лишают их прав, засовывают в эти шестеренки не какие-то соломинки, а реальный стальной лом. Мы видим, что произошло в Беларуси этим летом, в других странах это наблюдаем.

Собственно говоря, и Навального они пытались убить, устранить его, чтобы не было Навального к тем выборам в Госдуму, которые они не могут выиграть без тех способов, которые они собираются задействовать. А те способы, которые они собираются задействовать, неизбежно приведут к новым протестам.

Вот мы, соответственно, и находимся на таком уже минном поле, где каждая сторона не знает, чем это все закончится. Но мне кажется, что эти бандиты, которые находятся у власти, они готовы идти на очень многое, чтобы продолжать узурпировать власть.

Мы говорим об абсолютно невероятных богатствах, о состояниях астрономических величин. В совокупности всего награбленного у них у каждого, а также в общаке, находятся такие цифры, которые в сумме наверное дадут несколько триллионов долларов. Суммы таких порядков никогда не были в распоряжении ни у одной мафии мира. Соответственно, им есть что терять, они знают, что с ними случится, если власть в России будет изменена, и они будут защищать свое награбленное до конца.

А что это значит для всех нас и для страны и, собственно говоря, для мира, мы сейчас сказать не можем и не сможем, потому что это непрогнозируемо и очень опасно. Но это не наша вина, не граждан России — это Путин и его ОПГ в эту ситуацию загнали страну, это они.

«У Путина достаточно ресурсов, чтобы революционную ситуацию намотать на гусеницы. Убить тысячу человек, десять тысяч. Задавить их танками»

— Получается замкнутый круг: поворот на эволюционный путь развития Россия проехала, а революционный путь невозможен — сейчас нет революционной ситуации, несмотря на то, что много городов вышли на протест. Но вышли всего лишь доли процента от всего населения. Есть ли какой-то третий путь?

— Третий путь есть, конечно. Революционная ситуация бывает, не только когда низы не могут, а верхи не хотят, или наоборот. Может быть, вы мне назовете какую-либо ситуацию в истории России, где революция произошла снизу? Я такого исторического события не знаю.

И революция 1917 года не была революцией снизу. Большевистский переворот в октябре был результатом буржуазной революции, как ее называли в советских учебниках истории, февраля 1917 года. А та была никакой не революцией снизу — это была революция сверху, с отречением Николая от трона. Фактически, именно его окружение заставило отречься.

Потом уже Ленин и вся остальная банда… Собственно говоря, даже не Ленин, а в основном Троцкий, а потом уже Ленин и так далее — вся эта банда уже потом оппортунистически подбирала силовым образом власть, которая на тот момент просто валялась на земле. Но в феврале 1917 года революция была устроена сверху.

В 1991 году демонтаж Советского Союза происходил сверху, а не снизу. Вы что, мне хотите сказать, что революционная ситуация смела Советский Союз? Конечно, нет. Вышел миллион или два миллиона людей в Москве протестовать против 6-й статьи Конституции СССР, которая говорила о главной направляющей роли Компартии. Они заставили снизу демонтировать эту статью Конституции. Да, они внесли свою лепту, эти миллион или два миллиона человек на улицах Москвы, но только в изменение Конституции, вот этой статьи.

А много чего посыпалось не из-за этого, хотя из-за этого посыпалась, собственно говоря, Компартия. Но посыпалось много чего и другого, и совершенно не снизу. Смена Ельцина на Путина — тоже произошла сверху. И, если углубиться в историю царской России, там тоже очень большой вопрос: были ли какие-то события в относительно не древней истории, которые мы можем квалифицировать как революция снизу.

И что нам должно говорить, что будет революция снизу в этот раз, если в истории России мы практически не можем найти примеров такой революции снизу? Я думаю, Путин это прекрасно понимает, он параноидален по этому поводу. И он абсолютно верно параноидален. Я хочу, чтобы он сон потерял полностью в своей этой паранойе. И я желаю ему скорее убить себя этой паранойей. А если он сам себя не сможет убить — чтобы вопрос Путина был решен кем-то другим из его окружения.

Но это только лишь один из вариантов развития истории. Другие варианты тоже возможны, и, может быть, мы увидим наконец исторический прецедент революции снизу. Ну, а что делать? Будем делать революцию снизу, если Путин узурпировал власть и ее не отдает. А что, мы собираемся бесконечно терпеть, что ли? Ведь я не предлагаю свергать конституционный строй РФ, я предлагаю его восстановить. Конституционный строй РФ как раз свергли Путин и его ОПГ.

— То есть, пока до революции снизу еще не очень близко, есть более вероятный шанс, что произойдет дворцовый переворот, который можно приблизить санкциями, протестами, дырами в бюджете и так далее?

— Даже если революционная ситуация снизу есть, у Путина достаточно ресурсов, чтобы эту революционную ситуацию не просто погасить чем-то мягко, а намотать на гусеницы. Из десятков тысяч или даже сотен тысяч, или условного миллиона протестующих взять, открыть огонь и убить тысячу человек. Даже не тысячу, а десять тысяч. Задавить их танками. И я думаю, что революционная ситуация будет закатана в асфальт еще на какое-то количество времени.

— И все-таки — о протестах после ареста Навального. Они начались зимой, когда где-то минус 10, а где-то и минус 50. Не лучше ли было Навальному возвращаться в марте, в апреле, когда теплее и на протесты могло бы выйти больше людей?

— Мне кажется, что фактор зимы практически не сыграл никакой роли. В Москве, Санкт-Петербурге 23 и 31 января были относительно мягкие в климатическом отношении дни. Да, в Якутске было минус 51, где-нибудь в Новосибирске, во Владивостоке или Екатеринбурге было холодно…

Протестная акция в Москве в защиту Навального 23 января 2021 года (фото с аккаунта facebook.com/anticorruption.fond)

Но, возможно, была ставка на то, что протестная волна будет нарастать. Ее сейчас нужно только раздуть. Только лишь начинать протесты весной может быть слишком поздно — в контексте сентябрьских выборов в Госдуму. Поэтому, может быть, как раз таки и надо было раздувать протестную волну сейчас, чтобы она все нарастала и нарастала, и к марту, к апрелю очень сильно выросла.

Но может быть, с другой стороны, вы и правы частично, и условия могли бы быть более благоприятными ближе к окончанию зимы. Но этот преступник у власти, Путин, он тоже не давал другого тайминга. Потому что настолько наглое распространение везде информации о том, что Навального посадят, если он вернется, вынуждало Навального возвращаться именно сейчас. Любое промедление говорило бы о том, что он дрогнул. Может быть, в этом тоже была какая-то задумка. Думаю, что просто невозможно больше терпеть это все. У власти находятся не только воры, но и убийцы. Возвращаясь к тому вашему вопросу, мы не можем жить под властью убийцы и мегавора. Не хотим и не можем.

— На протяжении столетий Россия фактически или была, или стремилась к положению имперского старшего брата: и в далеком прошлом, и во времена СССР, и при Ельцине (такая себе империя в упадке), и попытки возродить империю при Путине. Если все-таки произойдет революция сверху, снизу, есть ли шанс, что Россия избавится от имперских амбиций? Останется мировым жандармом, как когда-то была жандармом Европы, но избавится от имперских амбиций?

— Россия вообще не может быть мировым жандармом по определению, ну просто не может, потому что у России нет ресурсов, чтобы быть мировым жандармом. Россия занимает порядка двух процентов мирового ВВП, в отличие от США, Китая и Евросоюза. У нее в 15 раз меньше военный бюджет по сравнению с США.

А что касается империи, то Россия в принципе не может быть империей для того, чтобы развиваться. Я бы даже сказал более конкретно: Россия не может быть империей, чтобы не развалиться. Россия очень большая страна, с очень разными регионами, разными людьми, и единственный способ, чтобы Россия в ее постсоветских границах… После того как она обретет международное признание своих границ снова, когда проблема Крыма будет решена и международное сообщество скажет, что у России снова есть международно признанные границы, — вот в этих границах Россия не сможет остаться, не развалившись, если только не будут соблюдены некоторые условия. Если она не поймет, путем осознания населением, путем осознания гражданами, путем осознания политическим руководством всех уровней, путем выбранного курса, что не развалиться и двигаться вперед можно только путем федеративного устройства. Причем не путем какого-то декларируемого, ничего не значащего слова в названии самого государства «Российская Федерация», а путем построения реально успешной федерации.

Примеры успешных федераций мы знаем — это Соединенный Штаты Америки, это Канада, Австралия, Германия, Швейцария. И по какой-то модели из названных примеров, или по какой-то комбинации из этих примеров, Россия должна развиваться как реальная федерация. Иначе она опять развалится с какими-то более или менее тяжелыми катаклизмами для страны, для ее населения, для ее граждан и для всего остального мира.

А что касается народного сознания, если можно так выразиться: просто нужны годы правильного разъяснения, пропаганды в хорошем смысле, хорошего политического убеждения людей в том, что надо избавляться от их постимперского синдрома, лечить этот постимперский синдром. Потому что именно он — один из ключевых факторов, который не дает России нормально жить. На этом синдроме все 20 лет играет Путин. Постимперский синдром — это то, что годами и даже десятилетиями очень болезненно лечилось в разных странах, например в Великобритании.

Путин делал все наоборот, он делал все, чтобы усугубить этот постимперский синдром. И 20 лет этой вредоносной деятельности Путина, конечно, не прошли даром, и не пройдут даром. Нам предстоят мучительные годы и даже десятилетия на преодоление постимперского синдрома.

— Кстати, сто лет назад был такой же пример, когда в Германии, обиженной контрибуциями, потерей колоний, отобранными территориями, демилитаризацией, тоже постимперский синдром культивировался, культивировался и вылился во Вторую мировую войну. Может ли Россия пойти этим путем?

— Она, скорее всего, просто развалится. То есть она может развалиться тихо и мирно, но принести при этом много вреда своим гражданам, которые пройдут снова через развал страны и экономические бедствия. А может развалиться громко и принести много вреда своим соседям и не только соседям, и иметь много жертв внутри страны из-за какого-нибудь вооруженного гражданского противостояния.

А вот развязать Третью мировую войну Россия вряд ли сможет. То, что мы до Третьей мировой войны и не дойдем в этом процессе, это, конечно, хорошо. Но и без такой войны можно такой список бедствий представить, что мало не покажется.

— И еще одна аналогия: есть Южно-Африканская Республика, где был когда-то режим апартеида, был террорист Нельсон Мандела, чье заключение стало одним из факторов смены режима. Сможет ли Навальный стать этаким российским Нельсоном Манделой?

— Сейчас вообще время очень сконцентрировалось в своем течении. Сейчас не 60-е, 70-е и даже не 80-е годы прошлого века, сейчас информация распространяется моментально. Есть социальные сети, которые изменили мир и продолжают его менять. Так что почти 30 лет заключения Манделы — это одна ситуация, в том старом мире. Сейчас, наверное, и год в современном мире за 30 сойдет, с одной стороны.

С другой стороны, Мандела реально был террористом и был осужден тогда не просто за угрозы террористических атак, но и за сами террористические атаки. И посидев несколько десятилетий, он, конечно, отказался от террористической деятельности, многое обдумал и стал другим человеком. После чего мир вокруг него изменился, он сам изменился, и он в конечном итоге возглавил страну.

В этом контексте сравнивать Навального с Манделой нельзя. Разговоры «зачем вы сажаете Навального в тюрьму, не надо из него делать Нельсона Манделу» — эта логика Кремля была применена тогда, когда Навального путем улицы можно было отбить из тюрьмы. Еще в 2012-м или 2013 году. Эта логика, в принципе, больше для фигурального выражения, для фигуры речи, нежели для описания сути.

Но тем не менее доля правды в этой фигуре речи присутствует, потому что, чем больше гонений на Навального, чем больше его мучают в тюрьме, после того как ему вообще удалось, одному из нескольких человек в мире, выжить после отравления «Новичком», то фигура речи может быть использована. Мол, да, вы делаете из него самого знаменитого политического заключенного не только в России, но и в мире. Ну давайте, делайте, посмотрим, что у вас из этого выйдет. Посмотрим, как вы дальше поднимете против себя сотни тысяч людей, которые встанут против вас, которые раньше были аполитичными или которые делали вид, что аполитичны, потому что у них ипотека, которую они выплачивают при помощи работы в госбанке каком-нибудь.

Мы еще посмотрим, насколько у них получится держать его в тюрьме. Мы еще не видели ни санкций за Навального в частности, ни так называемого пакета «санкций из ада» (третий год рассматриваемый в США пакет жестких санкций, как персональных относительно окружения Путина, так и экономических вплоть до замораживания активов госбанков России и объявления ее государством — спонсором терроризма. — Авт.) в целом. Давайте через месяца два-три посмотрим, в каком будет состоянии страна, мир, давление, «санкции из ада» и все, что будет этому сопутствовать.

— То есть, если сейчас судьба Навального небезразлична двум-трем процентам россиян максимум, то через несколько месяцев это будет как судьба Нельсона Манделы, которой озаботился весь мир, и судьба Навального уже будет небезразлична ста миллионам?

— Судьба Навального уже давным-давно небезразлична ста миллионам. Наберите Алексей Навальный в Google латиницей. Главы государств звонят Путину, обеспокоенные судьбой Навального. К Навальному в палату Ангела Меркель приходила, прямо в клинику «Шарите». Вообще-то он находился в Германии в статусе специального гостя канцлера.

— Но сто миллионов российских избирателей — да, они интересуются, что он там снял, а выйти за Навального они пока еще не готовы. Будут ли они готовы через два-три-пять месяцев?

— Не знаю, они могут выйти. Я же говорю: миллион человек вышло — взяли и убили десять тысяч. Ну окей, путинская ОПГ находится под «санкциями из ада», международные организации кричат и Россию выгоняют из ПАСЕ, Путин под персональными санкциями, арестовываются активы и личные средства его и всех остальных членов этой ОПГ. А при этом народ России смотрит на кровь десяти тысяч убитых человек, которых кого расстреляли, кого гусеницами подавили, и еще на какое-то время не выходит на улицу. Потому что страшно, потому что теперь, на этой стадии, не хочется не просто попасть в отдел полиции, быть избитым, заработать себе если не штраф в 20 тысяч рублей, то арест на сколько-то суток, а бывает так, что и уголовное дело, — а тут просто люди будут бояться выйти вообще на улицу, не просто на демонстрацию, а вообще на улицу после такого.

И поскольку никто из нас не может залезть в голову Путину, Патрушеву и всем этим бандитам, которые захватили Россию, никто вам точно до конца не скажет, по какому пути мы пойдем. Потому что может быть это их сценарий, который они в своей голове уже прописали. Мы можем ужасаться этому и даже не представлять такого, а на самом деле, может быть, у них уже прописано в сценарии, что они пустят в ход именно это.

Ввести военное положение можно, кстати. В результате военного положения убить какое-то количество людей, которые не подчиняются режиму военного положения. Можно много каких преступлений совершить, можно много чего придумать, если ты бандит и ты больной. Мы сейчас этого не можем знать и, к сожалению, не можем предугадать, спрогнозировать. Поэтому я и говорю, что ситуация непрогнозируемая.

Кто что-то прогнозирует или говорит, что он что-то знает (как некоторые публичные личности, которые выходят с такими заявлениями), — это все шарлатаны, они ничего не знают и спрогнозировать не могут, точно так же, как ни вы, ни я. Потому что мы не знаем, что у Путина, у Патрушева и у этих бандитов в голове находится. Единственное, что мы знаем, что у них триллионы долларов, и они их будут защищать до последнего.

Фото в заголовке с сайта kremlin.ru

Фото facebook/slava.rabinovich

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