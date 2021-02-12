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Новая «принцесса Уэльская»: будущую королеву Испании отправляют учиться в британский колледж-интернат

14:05 12 февраля 2021
Принцесса Леонор

Старшую дочь короля Испании Филипп VI и королевы Летисии, 15-летнюю инфанту Леонор, отправляют учиться в Великобританию. Как сообщает издание Tatler, с сентября 2021 года Ее Высочество приступит к занятиям в престижном колледже-интернате, который находится на юге Уэльса и расположен в здании замка XII века Сейнт-Донат.

Будущая испанская королева Леонор, которую в шутку уже называют новой «принцессой Уэльской» (этот титул первая жена британского принца Чарльза Диана), окажется в неплохой компании. В 2018 году в Атлантический колледж UWC поехала учиться наследная принцесса Бельгии Елизавета. Ранее учениками этого заведения были король Нидерландов Виллем-Александр и принцесса Иордании Райах.

Пресс-служба королевского дворца сообщила, что принцесса Астурийская Леонор успешно прошла анонимные тесты, необходимые для вступления в колледж. Плату за обучение в размере 92 тысяч долларов за два года внесет ее отец-король из своего ежегодного обеспечения, которое ему предоставляется правительством.

Проживать принцесса, как и все остальные студенты, будет в общежитии.

В колледжах UWC учатся студенты из 155 стран мира. Президентом колледжей UWC (или «Колледжей Объединенного мира») официально является королева Великобритании Елизавета совместно с королевой Нур — вдовой иорданского короля Хусейна.

Король Испании с женой и дочерьми


Колледж находится в здании старинного замка

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