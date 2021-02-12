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Мир

На суде над Навальным произошел инцидент с «заплакавшим прокурором»

13:55 12 февраля 2021
Алексей Навальный

В России проходит суд над оппозиционером Алексеем Навальным по делу о клевете на участника Второй мировой войны Игната Артеменко, появлявшегося в агитролике RT. Пропагандисты росСМИ утверждают, что прокурор, зачитывая биографию Артеменко, заплакала, но Meduza это отрицает.

Прокурор Екатерина Фролова попросила разрешить огласить показания Артеменко, данные во время следствия, на что Навальный заявил: «Я считаю, что все показания не имеют отношения к делу. Это просто пересказ биографии».

Судья удовлетворяет ходатайство обвинения.

В показаниях Артеменко рассказывается, как он участвовал в партизанском движении в Беларуси и службе в рядах Красной армии.

«КП» утверждает, якобы прокурор плачет зачитывая эти показания, корреспондент «Медузы» уверенно говорит, что это не так.

Навальный прокомментировал зачитанные прокурором показания: «Потерпевший Артеменко у нас выступал. И мы видели, что он с большим трудом прочитал четыре строчки текста. То, что нам пытаются доказать что Артеменко надиктовал то, что прокурор читала 30 минут… Я даже нашел откуда это взято. Это из его биографии, написанной ранее. То есть эти бессовестные люди взяли отрывок из его биографии и выдают за допрос. Самое смешное, что допрос в фашисткой комендатуре очень напоминает происходящее здесь. В связи с чем я прошу разрешить обращаться к вам не «ваша честь», а «оберштурмбаннфюрер».

Когда судья сделала Навальному замечание, он сказал, что судья хорошо бы смотрелась рядом с пулеметом.

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